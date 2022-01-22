الصحة: نحدث الإجراءات الاحترازية وفقا للمستجدات العلمية

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، إن خبرتنا في التعامل مع جائحة كورونا تزيد والحفاظ على الوضع الصحي يزيد، مشيرا إلى أنه في مصر يتم تحديث الإجراءات الاحترازية بناء على المستجدات العلمية التي أقرها العالم واللجان البحثية.



وأضاف عبد الغفار- خلال مداخلة لبرنامج الحكاية المذاع على القناة (إم بي سي- مصر) مع الإعلامي عمرو أديب - أن العالم متفق على أن تقليل التزاحم وارتداء الكمامات والتباعد من الوسائل الفعالة لتقليل الانتشار، والجامعات أوشكت على الانتهاء من الامتحانات، وبالنسبة للمدارس والمصالح الحكومية، نتحدث عن تقليل أعداد الحاضرين، وإطالة الأيام الدراسية بالنسبة للجامعات ليكون هناك عدد أقل بما يضمن أن يكون هناك مسافة لا تقل عن متر بين الشخص والآخر، ويتم الآن التقليل بشكل فعلي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأوضح أن الأرقام التي يتم إعلانها هي الأرقام التي تتردد على المستشفيات، وهناك مصابون يمكثون في البيت، وآخرون لا يعانون من أعراض من الأساس، وهو ما يعني وجود ارتفاع في أعداد الإصابات وهو يسير مع ما هو موجود في العالم من أعداد.



وأشار إلى أن هناك انخفاضا في معدلات الوفيات والاحتياج للمستشفيات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.