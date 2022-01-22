السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 22 يناير 2022

حظك اليوم
حظك اليوم

قدم خبراء علم الفلك بموقع "hindustantimes" حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية، ليوم السبت 22 يناير 2022 والتي جاءت على النحو التالي:

 

برج الحمل:

إذا كان هناك شيء تحتاج لمناقشته مع عائلتك، يجب أن تمضي قدمًا، سيقدر الناس عملك، كما أنك في هذا اليوم تتمتع بصحة جيدة.

 

وعلى الصعيد العاطفي، يبدو أن مواليد برج الحمل في العلاقات يواجهون مشاكل مع شركائهم، لذا عليك التحلي بالصبر. 

 

برج الثور:

يبدو استثمار الأموال في الممتلكات فكرة جيدة، فقط امنحها بعض الوقت وسوف تتضح الأمور من تلقاء نفسها. 

ستساعد الجهود المبذولة على الجبهة الاجتماعية في زيادة شعبيتك، وقد تستغرق الرحلة وقتًا أطول مما كنت تتوقعه، وعلى الصعيد العاطفي، قد تحدث الخلافات ولكن حاول ألا تتشاجر على الأشياء الصغيرة. 

 

برج الجوزاء:

امنح نفسك المساحة المطلوبة وستكون قادرًا على فعل العجائب، قم بتخصيص الأموال للأماكن التي ستثبت فائدتها على المدى الطويل.

خذ استراحة ولا ترهق نفسك، فقد تحتاج إلى اتخاذ خطوة واحدة في كل مرة والتحلي بالصبر في التعامل مع الآخرين.

 

برج السرطان:

اقضِ وقتًا ممتعًا ووثق علاقاتك مع أنشطتك المفضلة، فأنت تعرف متى تقوم بالتعبير ومتى تتجاهل، كل شيء يسير في طريقك.

 

وعلى الصعيد العاطفي والاجتماعي، من المرجح أن تتحقق رغباتك الرومانسية، فهو يوم مثالي للتعبير عن حبك.

 

برج الأسد:

إن تعبك وإرهاقك يتحدثان عن نفسه وعليك أن تبدأ في التعامل مع صحتك بجدية أكبر من ذلك، حتى تتجنب الدخول للمستشفى.

لا تضع توقعات غير واقعية لنفسك، فقد تبدو الأشياء مشرقة وإيجابية في الجانب الرومانسي.

 

برج العذراء:

من الناحية المالية  تبدو قويًا جدًا الآن، ركز على أهدافك المهنية واعمل بجد وستحقق الكثير من النجاح إذا واصلت السعي. 

قد يكون من الجيد قضاء بعض الوقت والاسترخاء مع عائلتك، انتبه لما كان يجب أن تبدأ به منذ فترة طويلة.

 

برج الميزان:

أنت لا تريد إنفاقًا تافهًا ولهذا السبب أصبحت قويًا من الناحية المالية، سوف يدرك الناس عملك الجاد في الوقت المناسب وستكافأ على ما تستحقه.

لا تدع حياتك المهنية تؤثر على حياتك العائلية، فلقد كنت مسئولا ومتنبهًا عندما يتعلق الأمر بالصحة وهذا شيء عظيم بالنسبة لك.

 

برج العقرب:

لن تكون صحتك مصدر قلق في الوقت الحالي، لا تبدو الموارد المالية مقلقة للغاية ولكن عليك أن تبدأ في أن تكون أكثر مسؤولية.

من الناحية المهنية، ستشعر بإيجابية وانتعاش، ستقضي وقتًا ممتعًا مع عائلتك، فهو وقت مناسب للحصول على حب حقيقي.

 

برج القوس:

خذ وقتك لتحافظ على لياقتك ولا تتجاهلها لفترة طويلة، كن مسؤولاً عن أموالك وصرفها فقط على ما هو ضروري للغاية، فلقد قطعت شوطا طويلا وبذلت الكثير من الجهد لتحقيق النجاح. 

 

يجب أن تتحلى بالإيمان وتتخذ خطوات حذرة حتى لا تكرر الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي، حاول تجنب الخلافات مع الآخرين.

 

برج الجدي:

لن تظهر المشاكل الصحية الآن ولا داعي للقلق بشأنها دون، ما عليك سوى اتخاذ الخطوات المعتادة لتظل على ما هو عليه حاليًا وستكون على ما يرام.

عليك أن تتوقف عن التنازل في كل وقت، تبدو الرومانسية ممتازة في الوقت الحالي ويجب أن تصرح بحبك.

 

برج الدلو:

تحلى بالصبر وخصص أموالك في المجالات المجزية للاستثمار، كما يجب أن تكون أكثر حرصًا بشأن نوع الطعام الذي تتناوله وأسلوب حياتك بشكل عام. 

قد تستفيد من الحصول على بعض المعلومات الإضافية في إعدادك على الصعيد المهني، لذا لا تترك أي فرصة.

 

برج الحوت:

تبدو الأشياء رائعة وأنت تبدو لائقًا وصحيًا، استمر في العمل الجاد لا تخف من التقليل من قيمتك أو عدم الحب لأن هذا ليس صحيحًا.

 

تحتاج إلى الاعتناء بصحتك أكثر من اللازم، فأنت شخص مهمل بسبب تناول الطعام الغير صحي بشكل كبير.

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