وفاة سيدة أثناء زيارة قبر زوجها فى كفر الزيات

اتشحت قرية الدلجمون، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، في محافظة الغربية، بالسواد حزنًا على وفاة عطيات رجب، 52 عاما، داخل مقابر القرية، وذلك إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة خلال زيارتها مقبرة زوجها عصر اليوم الجمعة، حيث أصيبت بغيبوبة مفاجئة وفقدت الوعي، وحاول أهاليها إفاقتها ولم تنجح محاولاتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الزيات المركزي.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ من أهالي قرية الدلجمون بمركز كفر الزيات، عن وفاة سيدة في العقد السادس من عمرها، أثناء زيارتها مقبرة زوجها، في مقابر قرية الدلجمون.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة كفر الزيات، إلى مكان الواقعة، وتبين من تحريات الرائد أحمد شيحه، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، أن المتوفاة تدعى «عطيات رجب» ربة منزل في العقد السادس من العمر، أرملة، وتقيم بقرية الدلجمون بمركز كفر الزيات.

وكشفت التحريات أن «عطيات»، كانت تزور زوجها المتوفي في مقابر قرية الدلجمون، وأثناء ذلك فقدت الوعى وأصيبت بحالة إغماء، وسقطت على الأرض، دون أن يتعرض لها أحد، وحاول الجميع مساعدتها وإفاقتها ولكن كانت قد فاضت روحها لبارئها.

وأوضحت التحريات التي قامت بها مباحث كفر الزيات، أن المتوفاة، تعاني من مرض السكر، والوفاة نتيجة غيبوبة سكر، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وبتوقيع الكشف الطبي عليها من مفتش الصحة أكد أن الوفاة طبيعية نتيجة غيبوبة سكر وتوقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، وأصدر المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة مركز كفر الزيات بالغربية قرارا بالتصريح بالدفن.