الجمعة 21 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لأول مرة منذ 7 سنوات.. العواصف الجليدية تضرب الولايات الشمالية الأمريكية

العواصف الثلجية تضرب
العواصف الثلجية تضرب الولايات المتحدة

أكدت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن مر ما يقرب من 7 سنوات منذ أن أصدر مكتب خدمة الطقس الوطني في ويلمنجتون بولاية نورث كارولينا شمالي الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرًا من الجليد في منطقته. 

وتابعت أن هناك أكثر من 10 ملايين شخص على طول الأجزاء الساحلية من فرجينيا وكارولينا مهددون من الطقس الشتوي.

وأضافت أن التحذيرات شملت العواصف الجليدية التي تضرب الولايات الشمالية منذ مساء أمس الخميس، كل من ميرتل بيتش وساوث كارولينا وويلمنجتون، حيث يمكن أن يتسبب ما يصل إلى نصف بوصة من الجليد في سقوط الأشجار وقطع خطوط الكهرباء والتسبب في ظروف طرق خطيرة.

وأصدر محافظا ولايتي كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وفيرجينيا حالات الطوارئ استعدادًا لفصل الشتاء.

وأكدت الشبكة أن الجبهة الباردة للعاصفة ضربت الولايات الشمالية أمس الخميس ما أدى إلى هبوب عاصفة تتكون من هطول الأمطار وكتلة هوائية شديدة البرودة خلف باردة بدرجة كافية لجلب عناصر الطقس الشتوي تبدأ اليوم حتى غدا السبت.

وتابعت أن موقع نظام الضغط المنخفض - سواء كان بعيدًا عن الشاطئ أو بالقرب منه - سيحدد مقدار المطر والثلج والجليد الذي تراه هذه المناطقـ وأن العاصفة الثلجية ستتحرك باتجاه ولاية تكساس لتحول طقسها المشمس الدافئ إلى أجواء شتوية قاسية في غضون 36 ساعة فقط.

وأشارت إلى أنه من المرجح أن تشهد شرق كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية أمطارًا متجمدة واسعة النطاق في وقت متأخر اليوم، وتستمر حتى غدا يوم السبت، ويمكن أن تتحول الظروف إلى صقيع وثلوج.

وفي الشمال بولاية فرجينيا، ستكون درجات الحرارة باردة بدرجة كافية بحيث يكون معظم هطول الأمطار على شكل ثلج بحيث تغطي الثلوج معظم أنحاء الولاية.

الولايات المتحدة درجات الحرارة الطوارئ الكهرباء ولاية فيرجينيا فصل الشتاء حالات الطوارئ العاصفه ولاية نورث كارولينا كارولينا الجنوبية ولاية تكساس خطوط الكهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

موسيمانى يهاجم الأهلى بسبب تجديد عقده: «الموضوع طول شوية»

3 متوفين و19 مصابا.. تفاصيل حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربى

3 منخفضات جوية شديدة البرودة تضرب مصر حتى نهاية يناير.. و«الأرصاد» تُحذر

كيروش يوجه رسالة للاعبى مصر قبل مواجهة كوت ديفوار

طبيب نفسي ينهي حياة نجله ويصيب طليقته وزميلها في سوهاج

محمد زيدان يقيم عزاء والده بشارع البازار فى بورسعيد (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبد العزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

القس ثروت ثابت

هل حقًا كورونا أخطر الأمراض؟

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

صور

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟

سارة شريف تكتب: لقاءات فى الشتاء

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية