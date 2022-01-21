لأول مرة منذ 7 سنوات.. العواصف الجليدية تضرب الولايات الشمالية الأمريكية

أكدت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن مر ما يقرب من 7 سنوات منذ أن أصدر مكتب خدمة الطقس الوطني في ويلمنجتون بولاية نورث كارولينا شمالي الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرًا من الجليد في منطقته.

وتابعت أن هناك أكثر من 10 ملايين شخص على طول الأجزاء الساحلية من فرجينيا وكارولينا مهددون من الطقس الشتوي.

وأضافت أن التحذيرات شملت العواصف الجليدية التي تضرب الولايات الشمالية منذ مساء أمس الخميس، كل من ميرتل بيتش وساوث كارولينا وويلمنجتون، حيث يمكن أن يتسبب ما يصل إلى نصف بوصة من الجليد في سقوط الأشجار وقطع خطوط الكهرباء والتسبب في ظروف طرق خطيرة.

وأصدر محافظا ولايتي كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وفيرجينيا حالات الطوارئ استعدادًا لفصل الشتاء.

وأكدت الشبكة أن الجبهة الباردة للعاصفة ضربت الولايات الشمالية أمس الخميس ما أدى إلى هبوب عاصفة تتكون من هطول الأمطار وكتلة هوائية شديدة البرودة خلف باردة بدرجة كافية لجلب عناصر الطقس الشتوي تبدأ اليوم حتى غدا السبت.

وتابعت أن موقع نظام الضغط المنخفض - سواء كان بعيدًا عن الشاطئ أو بالقرب منه - سيحدد مقدار المطر والثلج والجليد الذي تراه هذه المناطقـ وأن العاصفة الثلجية ستتحرك باتجاه ولاية تكساس لتحول طقسها المشمس الدافئ إلى أجواء شتوية قاسية في غضون 36 ساعة فقط.

وأشارت إلى أنه من المرجح أن تشهد شرق كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية أمطارًا متجمدة واسعة النطاق في وقت متأخر اليوم، وتستمر حتى غدا يوم السبت، ويمكن أن تتحول الظروف إلى صقيع وثلوج.

وفي الشمال بولاية فرجينيا، ستكون درجات الحرارة باردة بدرجة كافية بحيث يكون معظم هطول الأمطار على شكل ثلج بحيث تغطي الثلوج معظم أنحاء الولاية.