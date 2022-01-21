الجمعة 21 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعلم عن حالة 3 مصابين فى انقلاب سيارة بقنا

حادث
حادث

تباشر النيابة العامة بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، تحقيقاتها في واقعة إصابة 3 مواطنين في حادث مروري أمام نقطة إسعاف الجبيل، واستعلمت النيابة عن حالة المصابين الصحية، لبيان مدى إمكانية استجوابهم.

وعن التفاصيل أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى في محافظة قنا، وتلقى مدير أمن قنا إخطارا يفيد بإصابة مواطنين في حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام نقطة إسعاف الجبيل بمحافظة قنا.

وأسفر الحادث عن إصابة "م. ع"، 73 عاما، كدمات بالجسم، و"ح. ص"، 8 أعوام، اشتباه ما بعد الارتجاج، و"د. ب"، 55 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام ورفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات.

حادث مرورى مستشفي قنا حادث مروري بقنا النيابة العامة مستشفي قنا العام مصابين فى حادث اصابة 3 مواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

3 منخفضات جوية شديدة البرودة تضرب مصر حتى نهاية يناير.. و«الأرصاد» تُحذر

«الصحة» تبدأ تطبيق اشتراطات جديدة لدخول مصر غدًا

«‏الأرصاد»: طقس الغد بارد نهارًا.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

بعد عام من حكم «بايدن».. إطلالات السيدة الأولى بالبيت الأبيض (صور)

الصعيد وسانت كاترين «تحت الصفر».. «الأرصاد» تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

تفاصيل سقوط فتاة من شرفة منزلها فى بنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

القس ثروت ثابت

هل حقًا كورونا أخطر الأمراض؟

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

مؤمن المحمدي

شفيق بيه حنطور

عبد الرحيم طايع

"حلم جميل" في قنا

جلال حمام

في تعليم أولادكم.. اتركوا العيش لخبازه

د. القس صفوت البياضى

جيمى كارتر يحذر من هشاشة الديمقراطية الأمريكية والتوترات العالمية

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية

فلسطين تدعو الأمم المتحدة لبذل جهد مضاعف للتصدى للانتهاكات الإسرائيلية

إصابة وزير الجيش الإسرائيلي بينى جانتس بكورونا