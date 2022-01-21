النيابة تستعلم عن حالة 3 مصابين فى انقلاب سيارة بقنا

تباشر النيابة العامة بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، تحقيقاتها في واقعة إصابة 3 مواطنين في حادث مروري أمام نقطة إسعاف الجبيل، واستعلمت النيابة عن حالة المصابين الصحية، لبيان مدى إمكانية استجوابهم.

وعن التفاصيل أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى في محافظة قنا، وتلقى مدير أمن قنا إخطارا يفيد بإصابة مواطنين في حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام نقطة إسعاف الجبيل بمحافظة قنا.

وأسفر الحادث عن إصابة "م. ع"، 73 عاما، كدمات بالجسم، و"ح. ص"، 8 أعوام، اشتباه ما بعد الارتجاج، و"د. ب"، 55 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام ورفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات.