وزير لبنانى: متوقع استيراد الغاز المصرى والكهرباء الأردنية خلال شهرين

قال وزير الطاقة والمياه اللبناني، الدكتور وليد فياض، إن استيراد الغاز المصري والكهرباء الأردنية من المفترض أن يتم خلال الشهرين المقبلين -قبل بداية الربيع، وذلك في حال ضمان عدم وجود أي تداعيات سلبية جراء قانون “قيصر”.

جاء ذلك في تصريحات له في ختام اجتماع ترأسه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم، بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية، لبحث مشاريع البنك الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة.

وأضاف أن خطة النهوض بقطاع الكهرباء بلبنان يتم على مسارات متوازية أبرزها زيادة ساعات التغذية بأسرع وقت ممكن، وتخفيض الهدر من خلال اعتماد خطة بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان وموزعي الخدمات وبدعم من القوى الأمنية والقضاء لمتابعة المخالفين.

وشدد “فياض” على ضرورة زيادة قيمة الفواتير لتغطية الجزء الأكبر من التكلفة لمؤسسة كهرباء لبنان التي ستزود المواطنين بالكهرباء بتكلفة أرخص، مؤكدا أن الكهرباء ستكون لنحو ٧٥ بالمائة من المشتركين بتكلفة أقل من ١٤ سنتا للكيلواط / ساعة، كما ستكون التكلفة المتوقعة للمنزل أقل بنحو ٦٠ بالمائة من تكلفة المولدات الخاصة.

وبحث الرئيس اللبناني ميشال عون، والمدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط ساروج كومار جاه، دور البنك الدولي في تمويل عملية استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر مصر والأردن وسوريا والإجراءات الواجب اتباعها للإسراع في إنجاز هذا الأمر.

ولفت الرئيس عون إلي أن" الحكومة اللبنانية ستفي بالتزاماتها في سبيل إنجاز المشاريع التي يمولها البنك الدولي".

