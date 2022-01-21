الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المستشار خالد المحجوب يهنئ «الداخلية» بمناسبة عيد الشرطة الـ70

ارشيفية
ارشيفية

هنأ المستشار خالد المحجوب، رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود وعاملين بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ70، متمنياً دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية الاستقرار والأمان والخير والسلام.

ووجه رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، التحية لأرواح شهدائنا البواسل من رجال الشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على هذا الوطن وأمنه واستقراره، مضيفا أن الاحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام هي ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم، وإننا نستمد منهم القدوة والمثل لأجيال قادمة، ليكونوا قادرين على استكمال المسيرة والحفاظ على مقدرات وتراب هذا البلد الغالي والدفاع عنه ضد أهل الشر أو أى معتد غاشم يريد النيل منه ومقدساته.

وقال "المحجوب" نتمنى لكم ولجميع رجال الشرطة البواسل كل التوفيق والتقدم والازدهار، وأن يثبت الله أقدامكم وينعم على شعبنا العظيم في ظل حمايتكم بالأمن والاستقرار.

المستشار خالد المحجوب رئيس الاستئناف استئناف القاهرة وزير الداخلية بعيد الشرطة

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