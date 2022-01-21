ابنها ارتكب جريمة قتل.. أزمات في حياة أصالة بعد تصدرها التريند

تصدرت الفنانة أصالة نصري تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما حلت ضيفة مساء أمس في برنامج «معكم» مع منى الشاذلي هي والفنان أحمد سعد.

وقالت خلال الحلقة إنه هو الذي طلب منها قص شعرها وظهورها بلوك جديد بشعر قصير لأنه يحبه، وقالت: «طلباته بالنسبالي أوامر لما قالي قصي شعرك قصيته في نفس اليوم بعدها بساعة».

وتعرضت الفنانة أصالة للعديد من الصدمات والأزمات خلال السنوات الأخيرة نستعرضها معكم في التقرير التالي.

طلاقها الأول من أيمن الذهبي:

تزوجت أصالة للمرة الأولى من المنتج السوري أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتها شام وابنها خالد، واستمر الزواج 15 عام، وكانت حياتهما مليئة بالخلافات الزوجية ووقع الطلاق عام 2005، وتم تبادل الاتهامات بينهما عبر وسائل الإعلام، وكانت أصالة كشفت في برنامج تلفزيوني، أن السبب الأول والأخير وراء طلاقها من زوجها أيمن الذهبي، هو تعرضها للخيانة، ليظهر هو في الإعلام ويتهمها بأنها كانت على علاقة بطارق العريان، الذي تزوجته بعدها، وهي مازالت على ذمته، مما دفع مذيعة البرنامج لتأكيد الأمر عليه وسؤاله: "إذن أنت تتهمها بالخيانة؟"، فتراجع عنه، مؤكدًا أن العريان طعنه في ظهره وقال: "لست متأكدًا أن أصالة كانت تخونني أثناء زواجنا، ولا أعرف مدى حقيقة هذا الأمر، لكن الشك دخل قلبي في بعض الأوقات بسبب الغيرة".

اتهامها بحيازة الكوكايين:

تم احتجاز الفنانة أصالة نصري في مطار بيروت عام 2017 بعد أن اكتشفت سلطات الأمن بالمطار حيازتها لمادة الكوكايين في علبة المكياج الخاصة بها، وقالت وسائل الإعلام اللبنانية، بأن أصالة نفت صلتها ومعرفتها عن تلك المادة، ولكن تم القبض عليها ثم الإفراج عنها بعد ساعات وعودتها إلى القاهرة.

طلاق ابنتها شام الذهبي:

في أحد الحوارات التلفزيونية قالت أصالة إنها تعرضت لصدمة نفسية كبيرة عند طلاق ابنتها شام الذهبي في عام 2018 من زوجها أحمد الجوهر بعد زواج لم يستمر أكثر من 4 سنوات وشهدت العلاقة مشاكل عديدة.

طلاقها من طارق العريان:

وقع الطلاق بين الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان في عام 2019، بعد قصة حب كبيرة وزواج استمر لأكثر من 15 عام وأثمر عن طفلين تؤام وتوالت الشائعات أن السبب وراء ذلك الانفصال كان بسبب خيانة طارق لأصالة المتكررة ثم دخوله في قصة حب جديدة، ثم قامت اصالة بنشر بيان صحفي قالت فيه: «الشعب عامل مثل الست الّلي ما بتطلب الانفصال إلا إذا شريكها خانها وبالغ، لأنه مين بيتمنى المجهول وبيرحله؟ شوية قهر وشوية ظلم وشويّة إهمال مقبولين، بسّ كلّ شي بيزيد عنّ حدّة، بينقلب ضده، والله ينصر شعوبنا العربية ويحمي أهلنا أين ما ظُلموا وأين ما ثاروا، لا أسمح لأحد بأن يتناول علاقتي الخاصة بزوجي وأبو أولادي أرجو من الجميع عدم اختلاق قصص لها سوء الصدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف ولكن ونحن في أوج خلافنا العادي، نكن لبعض كل مشاعر الاحترام والفخر، فكل منا فعل سحرا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كل ذلك أولادنا، وكرامته من كرامتي، وهو لم يخذلني وأنا لن أخذله، وقد صان عشرتي وتحمل انشغالي، وتغاضى عن عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولا شيء أكثر، إن كان هناك خبر لما تردّدت بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري».

ابنها يرتكب جريمة قتل:

في بداية عام 2020 تم اتهام ابن اصالة خالد الذهبي بقتله شخص عن طريق الخطأ بعدما صدمه بسيارته، وتم الإفراج عنه بعدما عوضت أصالة أسرته بمليون جنيه دية.

تحريم سماع أغنيتها رفقا:

قام الأزهر والمجمع الأعلى للبحوث الإسلامية بتحريم سماع اغنيتها الجديدة «رفقا»، بسبب استخدامها ومحاكتها لكلمات حديث نبوي شريف ضمن كلمات الأغنية، ما أدى إلى قيام المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية، التابع للأزهر بتحريم الأغنية.