رئيس كوريا الجنوبية يزور خط «المترو الثالث»

زار رئيس جمهورية كوريا الجنوبية موون جاي إن والوفد المرافق، صباح اليوم، الخط الثالث لمترو الأنفاق، وكان في استقباله الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ورئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

بدأت الجولة باستقلال أحد قطارات الخط الثالث للمترو المتجهة إلى ورشة العمرة الجسيمة لقطارات الخط، من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة لمترو ‏الخط الثالث «تم افتتاحها وتشغيلها» ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة - السويس» ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي «عدلي منصور– السلام».

في بداية الجولة، رحب وزير النقل بضيف مصر الرئيس الكوري الجنوبي، معربًا عن سعادته وكل العاملين بوزارة النقل المصرية بالزيارة التاريخية لأحد مشروعات النقل المهمة في مصر، التي يعبر التعاون المشترك بها تجسيدًا للعلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدًا اتجاهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل المستمر على تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبنا.

ولفت الوزير إلى التعاون المشترك المثمر في عدد من قطاعات النقل مثل السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي بين مصر وكوريا.