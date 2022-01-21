الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

دبلوماسى روسى: إمدادات كندا لأوكرانيا بالأسلحة تؤجج الصراع

أوليج ستيبانوف
أوليج ستيبانوف

حذر السفير الروسي لدى كندا، أوليج ستيبانوف، من أن إمدادات الأسلحة الكندية إلى أوكرانيا لن تؤدي إلا إلى تأجيج الصراع في البلاد.

وردا على سؤال حول كيفية رد روسيا على إرسال كندا أسلحة عسكرية دفاعية لأوكرانيا، قال المبعوث في تصريح صحفي، وفق ما نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية، اليوم الجمعة، إن "هذا فقط يؤجج الصراع ويشجع المتهورين في كييف الذين يتوهمون بأنهم يستطيعون بدء عملية عسكرية والسيطرة على شرق أوكرانيا بالقوة".

وأشار ستيبانوف إلى أنه "كلما قل الجيش الأجنبي على الأرض في أوكرانيا، زادت فرص النجاح في التوصل إلى تسوية دبلوماسية للنزاع في شرق أوكرانيا".

وأكد المبعوث أيضا أن "روسيا تجري تدريبات منتظمة على أراضيها وليس هناك نية لغزو أوكرانيا".

وفي سياق متصل، طرح 4 أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لتقديم أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا ضمن برنامج "ليند ليز".

ويتيح مشروع القانون للرئيس الأمريكي إمكانية عقد اتفاقية مع السلطات الأوكرانية بشأن توريد الأسلحة والمعدات العسكرية "الضرورية لحماية السكان المدنيين من التوغل العسكري الروسي".

وأشار مشروع القانون إلى أن الحواجز البيروقراطية المقامة تمنع الرئيس من تقديم المعدات العسكرية بشكل مؤقت لحلفاء الولايات المتحدة، وأن المشروع يسمح بإزالة العقبات التي تعرقل تقديم تلك المعدات والأسلحة لأوكرانيا دون فتح برنامج جديد.

وأضاف مشروع القانون أن "ليند ليز" سيبقى قائما حتى تعيد روسيا تعداد قواتها على حدود أوكرانيا إلى ما كان عليه الحال قبل مارس عام 2021.

يذكر أن برنامج "ليند ليز" يسمح للإدارة الأمريكية بتقديم مساعدات طارئة لحلفائها في حال كانت المخاطر الأمنية التي تواجه حلفاء واشنطن حيوية بالنسبة للولايات المتحدة ذاتها.

وحسب البرنامج، بإمكان الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية للحلفاء واسترجاع المعدات إن كانت صالحة وضرورية بالنسبة لواشنطن بعد انتهاء الخطر، وبإمكانها أيضا منح قروض طويلة الأجل للحلفاء ليدفعوا ثمن المساعدات.

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وائل لطفي

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