الجمعة 21 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خسائر قطاع التكنولوجيا تدفع أسهم اليابان للتراجع

أسهم اليابان،
أسهم اليابان،

تراجعت أسهم اليابان، اليوم الجمعة، متأثرة بخسائر قطاع التكنولوجيا، بعد تراجع المؤشر ناسداك واحدا بالمئة مساء بفعل مخاوف مرتبطة بالتضخم ورفع أسعار الفائدة، وهو ما قوض الشهية للمخاطرة.
وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.9 بالمئة إلى 27522.26 نقطة، بعدما نزل بأكثر من اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة.
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.59 بالمئة إلى 1927.18 نقطة.
وفقد نيكي 2.1 بالمئة خلال الأسبوع وهي أكبر خسارة في سبعة أسابيع، في حين تراجع المؤشر توبكس 2.5 بالمئة في أسوأ أداء خلال ثمانية أسابيع.

وتصدرت الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية الخسائر، ونزل سهم طوكيو إلكترون 6.2 بالمئة في حين تراجع سهم أدفانتست 3.98 بالمئة. 

وانخفض سهم تويوتا موتور 2.48 بالمئة بعدما قالت الشركة المصنعة للسيارات إنها ستبطئ وتيرة الإنتاج في 11 مصنعا باليابان بسبب زيادة الإصابات بكوفيد-19 بين العاملين بتلك المصانع وفي شركات توريد قطع السيارات.

وعلى الرغم من توقعات بفرض قيود أوسع نطاقا على الانتقالات بفعل زيادة كبيرة وسريعة في الإصابات بالمرض، فإن أسهم الطيران والسكك الحديدية كانت ضمن الأعلى ربحا بين المؤشرات الفرعية. 

وزاد مؤشر قطاع الطيران 3.84 بالمئة في حين ارتفع مؤشر السكك الحديدية 1.54 بالمئة.

وقفز سهم إيه.إن.إيه هولدنجر 3.73 بالمئة في حين زاد سهم كيسي إلكتريك 3.48 بالمئة.

وهبط المؤشر “نيكي” الياباني إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر، متأثرًا بتراجع أسهم مجموعة سوني وشركة تويوتا موتور ومتبعا خطى الأسهم الأمريكية التي هبطت الليلة الماضية.
وانخفض المؤشر نيكي 2.8 بالمئة إلى 27467.23 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ 20 أغسطس، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.97 بالمئة إلى 1919.72 نقطة.

نيكي التكنولوجيا أسعار الفائدة التضخم اسهم اليابان اليابان

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وائل لطفي

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