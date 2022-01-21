الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إثر انفجار أسطوانة غاز.. ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق أصاب أسرة بأوسيم

أسطوانة غاز
أسطوانة غاز

استعلمت النيابة العامة، اليوم الجمعة، عن الحالة الصحية لـ 5 أشخاص من أسرة أصيبوا بحروق متفرقة في أنحاء جسدهم جراء إنفجار أسطوانة غاز داخل شقتهم السكنية بمنطقة أوسيم محافظة الجيزة، وقررت النيابة ندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق لبيان الشبهة الجنائية من عدمها.

وكان قد أصيب 5 أفراد من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة غاز، داخل شقة سكنية بمنطقة بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

واستغاث الأهالي لإنقاذ سكان الشقة وهم   الزوج "ط. ع"، الزوجة "إ. م"، الابنة "آ. ط. ع"، الابن "أ. ط. ع"، زوجة الابن "آ. ع" وعلى  الفور انتقلت قوة أمنية  مدعومة  بـ 3 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية، حيث تبين حدوث انفجار أسطوانة غاز صغيرة داخل شقة بالطابق الأول فوق الأرضي بعقار مكون من طابق أرضي و7 أدوار عليا أشعلوها للتدفئة من برد الشتاء.

 وعلى الفور جرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي نتج عنه إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، ونتج عن الانفجار حدوث انهيار جزئي لحائط مطبخ وبلكونة بالشقة، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اوسيم انفجار النيابة المعمل الجنائي حروق الجيزة

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