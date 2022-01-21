ندوة عن الإسعافات الأولية ضمن مبادرة «الخلفة مسؤولية» بكوم حمادة

نفذت وحدة السكان بمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ندوة عن "معلومات عن الإسعافات الأولية"، بمقر القاعة الكبرى بمجلس المدينه وذلك ضمن " الخلفة مسؤولية..شارك في التنمية".

جاء ذلك بحضور الدكتور فوزي زكي، مسؤول الحالات الحرجة، وتناولت الندوة أهمية الإسعافات الأولية لماذا نحتاج إلى الإسعافات الأوليّة؟، إن الهدف من الإسعافات الأولية هو الحفاظ على الحياة وإنقاذ الأرواح ومنع حدوث المزيد من الضرر والحفاظ على استقرار المصابين قبل وصول المختصين، وتعزيز شفائهم فيما بعد.

ويمكن أن تكون الإسعافات والرعاية الصحية الأولية التي تقدم من قبل شخص مؤهل ومدرب وعلى معرفة بكافة المعلومات الأساسية في الإسعافات في الحالات الطارئة في اللحظات الأولى للمصاب أو الشخص الذي تعرض لحادث أو مرض أو إصابة خطوة مهمة في حياته، وتساعد في منع تدهور حالة المصاب وتحافظ على حياته ويمكن أن تساعد في شفاء المصاب، ومن الضّروري أن يلتزم المسعف بالتصرف بحدود وحسب المعلومات التي يمتلكها حتى لا يتسبب بمضاعفة الخطر على المصاب ويزيد حالته سوءًا.

- الندوة تناولت خطوات الإسعافات الأولية للحماية من أي حادث

من جهتها، أكدت شاهيناز طه مديرة العلاقات العامة بمركز ومدينة كوم حمادة أن الندوة تناولت خطوات الإسعافات الأولية، في أي لحظة يمكن أن يتعرض الإنسان لحادث، أو إصابة أو جرح وغيرها من حالات الطوارئ ويمكن تقديم المساعدة له وتقديم الإسعافات الأولية من قبل شخص مؤهل لذلك، وبشكل أساسي إذا كان الشخص الذي يريد تقديم الإسعافات الأولية مهدد بالخطر أو حياته وسلامته مهددة، فيجب عليه الابتعاد عن موقع الحادث، ثم التواصل وطلب المساعدة، وتتواجد ثلاث خطوات أساسية للإسعافات الأولية وهي حسب الترتيب.

كما تناولت الندوة فحص المكان، والبحث عن أي شيء يمكن أن يهدد الحياة ويسبب خطرا مثل مؤشرات حدوث حريق أو سقوط حطام أو تواجد أشخاص عنيفين، وفي حال تبين للشخص الذي يريد أن يقدم الإسعافات الأولية أي شيء يهدد حياته وسلامته فيجب عليه الابتعاد عن مكان الحادث وطلب المساعدة وفحص المصاب واستجابته. الاتصال وطلب المساعدة، إذا كان يتواجد شخص آخر إلى جانب من يريد أن يقدم الإسعافات الأساسية والأولية فعليه الإتصال بالجهة أو المؤسسة التي تهتم بتقديم الرعاية الصحية فورًا، وإذا كان لا يوجد إلا شخص واحد في مكان الحادث فيقوم هو بالإتصال وتزويد الجهة التي تقدم الإسعاف بالمعلومات الضرورية مثل مكان الحادث وعدد المصابين وغيرها من المعلومات، ويجب أن يستكمل كافة المعلومات وعدم إنهاء المكالمة قبل أن يطلب ذلك المختص الذي تم التواصل معه.

- التأكد من خلو مجرى الهواء من شيء يمنع عملية التنفس لدى المصاب

وتناولت الندوة أيضا مجرى الهواء، حيث يتم التأكد من خلو مجرى الهواء من شيء يمنع عملية التنفس لدى المصاب، حيث إن انسداد الشعب الهوائية يسبب الاختناق الذي من الممكن قد يكون قاتلًا. التنفس: بعد التأكد من أن المجرى التنفسي سالك يجب تحديد ما إذا كان الشخص قادر على التنفس، و إذا كان الشخص المصاب لا يتنفس فيتم إجراء الإسعافات الأولية التي تساعد المصاب في التنفس وفي حالات الطوارىء التي لا تهدد حياة المصاب يتم فحص النبض، والنزيف الناتج من الجروح الشديدة فبعض المنظمات تدمج هذه الخطوة مع الدورة الدموية.

الحالات التي تستدعي الإسعافات الأولية هناك مجموعة من الحالات التي قد يتعرض لها الإنسان بشكل مفاجئ وبعضها نتيجة لحالات مرضية معينة وتستدعي الحصول على الإسعافات والإجراءات الأولية التي تساعد في بقاء الحالة على قيد الحياة ومنع تدهورها، ولكل حالة طريقة للإسعاف ومن هذه الحالات.

كما قام الدكتور فوزي زكي بشرح كيفية التعامل مع حالات الحروق، و حالات النزيف،و الحساسية، و الاختناق ،و الحالات التي تتطلب الإنعاش القلبي الرئوية،و النوبة القلبية،و الصدمات الكهربائية، الكسور، الجروح، وحالات لسعة الحشرات، ولدغات الافاعي، وضربة الشمس.

وتم شرح محتويات صندوق الإسعافات الأولية ،وأهميّة امتلاك صندوق الإسعافات الأولية، مشيرا أهمية صندوق الإسعافات الأولية ليتم تقديم المساعدة والإسعافات في الحالات العاجلة من قبل المسعف، ويتم حفظ الصندوق في مكان بارد وجاف وبعيدًا عن متناول الأطفال، ويمكن أن يوضع أيضًا صندوق محتويات الإسعافات في السيارة للحالات الطارئة، ومن الضروري التأكد بانتظام من مكونات الصندوق وتواريخ استخدامها وصلاحيتها.