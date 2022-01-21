الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الإعلام اليمنى يستنكر قصف الحوثيين مدرسة فى تعز

معمر الإرياني
معمر الإرياني

 استنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني جريمة قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية مدرسة الهدى الثانوية في عزلة حمير الوادي بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز، أثناء فترة الدوام المدرسي، بأربع قذائف صاروخية؛ ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة 6 طلاب آخرين بجروح خطيرة.


وأشار الإرياني - وفقا لما أوردته وكالة اليمنية (سبأ) - إلى أن هذه الجريمة امتداد لمسلسل استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمئات المدارس في المناطق المحررة، واستخدام تلك الواقعة في مناطق سيطرتها لأغراض عسكرية، والذي أدى إلى حرمان ملايين الأطفال من مواصلة التعليم الأساسي، وجعلهم عرضة لعمليات للاستدراج الحوثي والتجنيد في جبهات القتال‏.
 

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة جريمة قصف مليشيا الحوثي لمدرسة الهدى، والتي ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب، والعمل على إدراج المليشيا في قوائم الإرهاب وملاحقة ومحاكمة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".

طلاب الجنايات الاعلام تعليم محافظة الحوثيين سياحة اطفال على سياح اليمن محكمة الجنايات عمليات وزير الثانوية محاكمة الإرهاب

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