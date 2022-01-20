البرازيل توافق على استخدام لقاح كورونافاك من عمر 6 إلى 17 عامًا

وافقت الوكالة الوطنية البرازيلية للمراقبة الصحية (أنفيسا)، الخميس، على الاستخدام الطارئ للقاح كورونافاك، الذي تصنعه شركة (سينوفاك بيوتك)، للأشخاص الذين لا يعانون من مخاطر صحية أساسية تتراوح أعمارهم ما بين 6 و 17 عامًا؛ ما يوسع جهود البلاد لتلقيح الأطفال والمراهقين ضد فيروس كورونا.

وذكرت قناة آسيا نيوز الإخبارية، أن الوكالة أصدرت الضوء الأخضر عندما صوت جميع مديري (أنفيزا) الخمسة لصالح الحصول على لقاح كورونوفاك الذي ينتجه في البرازيل معهد بوتانتان للأبحاث في ساو باولو.

ويمثل القرار موافقة جزئية على طلب معهد بوتانتان، والذي كان يتطلع في البداية إلى استخدام اللقاح لمن تتراوح أعمارهم ما بين 3 و 17 عامًا، إلا أن مجلس إدارة (أنفيسا) قرر عدم وجود بيانات كافية لدعم تلقيح هذه المجموعة الموسعة.

ولكن في ظل موافقة الوكالة حاليًا، سيتم التطعيم بكورونافاك على جرعتين مع وجود فجوة لمدة 28 يومًا بينهما.

وقال جوستافو مينديز مدير الأدوية والمنتجات البيولوجية في (أنفيسا) إن جميع الأدلة العلمية المتاحة تشير إلى فوائد وأمان استخدام الأطفال لهذا اللقاح.

من جانبه واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الخميس، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

آسيويا، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، الخميس، تسجيل 38850 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 10938261 إصابة.

أشار المقر إلى تسجيل 684 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 324060 شخصًا".

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4658 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و236 ألفا و567 حالة والوفيات إلى 132 ألفا و152 حالة.