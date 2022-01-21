خبراء يجيبون.. هل تتسبب سلالة أوميكرون فى تلف القلب؟

لا صوت يعلو فوق صوت فيروس كورونا وسلالته الجديدة، فكل يوم يظهر عرض جديد، بالإضافة إلى زيادة أعداد المصابين في الكثير من بلدان العالم، ومع المتغيرات الجديدة، انتهى الأمر بعدد كبير من مرضى فيروس كورونا بأضرار في القلب، فهل يمكن أن يؤثر أوميكرون على القلب؟

تم الكشف عن سلالة أوميكرون أول مرة في جنوب أفريقيا العام الماضي في نوفمبر، حيث أكد الخبراء أنه الأكثر انتشارًا والأكثر فتكًا مقارنة بالسلالات الأخرى، وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع "hindustantimes".

تشمل الأعراض السائدة لهذه السلالة الصداع والخمول وآلام الحلق والسعال الجاف، الحمى، وفقدان الشهية، كما أنه يؤثر بشكل كبير على الجهاز التنفسي العلوي.

هل يمكن أن يؤثر أوميكرون على القلب؟

أوضح الأطباء، أنه مع المتغيرات السابقة لفيروس كورونا، وجد أن عددًا كبيرًا من المرضى انتهى بهم الأمر بتلف في القلب وكان قصور القلب أحد أسباب الوفاة لدى البعض، حيث تم الإبلاغ عن تلف القلب حتى في أولئك الذين لم تظهر عليهم أعراض شديدة.

وكان الالتهاب الشديد أو التورم في الأسطح الداخلية للأوعية الدموية، والتهاب عضلة القلب الناجم عن الالتهاب العام الناتج عن استجابة الجسم القتالية، الجلطات الدموية، والخفقان من بعض مشاكل القلب التي يسببها فيروس كورونا.

أوضح الأطباء، أن سلالة أوميكرون هو نوع حديث من هذا الفيروس ولا يُعرف عنه سوى القليل جدًا حتى الآن، فلا توجد معلومات كثيرة عنه، فليس من الواضح ما إذا كان Omicron يمكن أن يسبب التهاب عضلة القلب مثلما فعلت سلالة دلتا.

يضيف الخبراء، أن عدوى أوميكرون خفيفة نسبيًا وتسبب أعراضًا خفيفة، فمعظم الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين أصيبوا بفيروس كورونا، لا يحتاجون إلى المنشطات أو دعم أجهزة التنفس الصناعي.

وأشار الباحثون إلى أن المتغيرات السابقة لفيروس كورونا، تسببت في زيادة فرص الإصابة بالنوبات القلبية والمضاعفات الأخرى المتعلقة بالقلب لدى المرضى على مدار العامين الماضيين.

كما لم يُظهر متغير أوميكرون تحديدًا حدوث مضاعفات في القلب أو اعتلالات، فمن المدهش أن الكثير من المرضى الذين تم قبولهم بسبب النوبات القلبية تم اكتشافهم بالمصادفة بالفيروس وتأكدت إصابتهم.