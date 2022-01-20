الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«ليست مذبوحة».. مفاجأة فى مقتل زوجة على يد زوجها بالفيوم

جثة
جثة

كشفت الصفة التشريحية الأولية للطبيب الشرعى الذى قام بتشريح جثمان الزوجة التى قتلها زوجها بقرية طبهار بمركز إبشواى بمحافظة الفيوم، أن وفاة المجني عليها باسفكسيا الخنق العنفي بكتم النفس وغلق مجرى التنفس "الفم والأنف والرقبة" والضغط الشديد المتواصل عليه لفترة زمنية تتعدى الدقيقتين على أقل تقدير، مما أدى إلى فشل في وظائف التنفس وانتهى بالوفاة.، وأن الزوجة ماتت مخنوقة وليست مذبوحة.

قررت نيابة مركز إبشواى بمحافظة الفيوم انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان الزوجة التى قتلها زوجها داخل غرفة نومهما لخلافات أسرية بينهما، وإعداد تقرير بالصفة التشريحية والسلاح المستخدم فى الحادث والدفن عقب التشريح.

كما أمرت نيابة مركز إبشواى بسرعة استجواب وسؤال الزوج الذى عثر عليه ملقى فى  صالة المنزل بعد تناوله حبة سوس القمح السامة، والتحفظ على مكان ارتكاب الجريمة.

كان صاحب مخبز سياحى بقرية طبهار التابعة لمركز إبشواى بمحافظة الفيوم، قد قام بقتل  زوجته خنقا لخلافات عائلية بينهما.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة إبشواي بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حالة قتل زوج لزوجته وحاول الانتحار بقرية طبهار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إبشواي برئاسة المقدم إسلام الصاوي، رئيس مباحث المركز، وتبين من خلال المعاينة الأولية مقتل سيدة في العقد الثاني من عمرها  بعد أن قام بخنقها الزوج مالك مخبز سياحي بالقرية.

وقام رئيس المباحث بإخطار النيابة العامة لعمل المعاينة قبل نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي إبشواي المركزي.

وقامت سيارة الإسعاف بنقل الزوج إلى مستشفي إبشواي المركزية لتلقي العلاج اللازم وتم وضعه في العناية المركزة بسبب تعاطي مواد سامة وفرض حراسة مشددة عليه لحين بدء التحقيق معه من طرف النيابة العامة.

كما سيتم نقل جثمان الزوجة بعد معاينة النيابة في موقع الجريمة ونقلها إلى مشرحة مستشفي إبشواي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتى أصدرت قرارها المتقدم.

مفاجآت مقتل زوجة الفيوم ماتت باسفكسيا الخنق العنفي

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وائل لطفي

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