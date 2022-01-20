الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

«هو إحنا في إيه».. أغنية جديدة لـ عبدالباسط حمودة في «من أجل زيكو»

من أجل زيكو
من أجل زيكو

طرحت الجهة المنتجة لفيلم “من أجل زيكو” أغنية دعائية جديدة بمشاهد من داخل الفيلم، وقام بغنائها المطرب عبد الباسط حمودة، وذلك عبر الصفحة الرسمية للعمل على فيس بوك، وانهالت عليها التعليقات بين إشادات الجمهور والمشاهدين، وحصدت نسب مشاهدات كبيرة فور طرحها.

 

فيلم "من أجل زيكو" بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسًا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة في مسابقة أذكى طفل فى مصر، يدفعهم هذا الأمل إلى الانطلاق فى مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجآت الخطيرة.

جدير بالذكر أنه اقتربت إيرادات فيلم "من أجل زيكو" من الوصول إلى 13 مليون جنيه فى شباك تذاكر موسم إجازة منتصف العام الدراسى بعد أسبوعين عرض، حيث حصد الفيلم إيرادات بلغت 12 مليوناً و600 ألف جنيه، ليواصل ملاحقته لفيلم "الجريمة" للنجم أحمد عز المتصدر للإيرادات بتحقيقه 15 مليوناً و800 ألف جنيه.

"من أجل زيكو" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الثانية بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك في بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين.

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