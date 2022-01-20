إنقاذ رضيع يعانى من انسداد بالمرىء فى مستشفى عين شمس العام

أنقذ مستشفى عين شمس العام بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، حياة طفل حديث الولادة يعاني من انسداد في المرىء، وتم إجراء العملية واستئصال الناصور وإعادة توصيله.

جاء ذلك بعد أن استقبل المستشفى أم الطفل يوم السبت ١٥/١/٢٠٢٢ لإجراء ولادة قيصرية في آخر الشهر الثامن من الحمل، وتم حجزه في حضانة المستشفى لوجود مشاكل في التنفس وكان وزنه ١٧٥٠ جراما.

وكان الفريق المعالج بعد إجراء الفحوصات، وتشخيص الحالة بوجود انسداد بالمرىء، مع ناصور بين المرىء والقصبة الهوائية.

شمل الفريق الطبي المعالج الدكتور محمد نادر، استشاري جراحة الأطفال، الدكتور محمد محمود عطية، إخصائي جراحة الأطفال، والدكتورة مريم وهبي، استشاري التخدير، والدكتور محمد نادر الجنايني، استشاري جراحة الأطفال وحديثي الولادة، الدكتور محمد عطية سقساقة، إخصائي جراحة الأطفال وحديثي الولادة، والدكتور حسام سليمان طبيب مقيم الجراحة، والدكتورة مريم وهبي استشاري، ورئيس قسم التخدير، والدكتورة آلاء طبيب مقيم التخدير، والدكتورة دينا مدحت إخصائي الأطفال المبتسرين، ومس هبة من تمريض العمليات، تحت إشراف الدكتور أمجد أبو العلا، رئيس قسم الجراحة والدكتورة هالة فاروق، رئيس قسم الأطفال المبتسرين والحضانات.

وقال الدكتور طارق العريني إن المستشفى توسع في إجراء عدد من الجراحات المتقدمة، لخدمة أهالي منطقة عين شمس من منتفعي نفقة الدولة أو التأمين الصحي، أو القسم الاقتصادي.

وأضاف أنه يقدم الخدمة الطبية من خلال أقسام العيادات الخارجية والحضانات وكذا قسم رعاية الكُلى، لافتاً إلى أن المستشفى يقوم بتقديم العمليات الجراحية من التخصصات المختلفة.

من جانبه، قال الدكتور كريم سلام، وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إن المديرية تعمل على تقديم كل الخدمات الصحية بجميع مستشفياتها، بالتعاون مع فريق العمل الدكتورة ناهد سمير، مدير العلاجي بالمديرية، والدكتور عربي محمد، مدير إدارة المستشفيات.

من جانبه، قال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن هناك خطة لكل مستشفى من مستشفيات المديرية للعمل على رفع كفاءتها وتطويرها، وذلك للعمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

يعد مستشفى عين شمس العام من أوائل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة التي تقوم بعملية ترقيع القرنية، جراحات الحول وجراحات التجميل الخاصة بالجفون وعمليات إزالة المياه البيضاء وحقن الشبكية، وبعض جراحات الأورام، وكذا عمليات أورام البنكرياس والغدة الدرقية، وعمليات استئصال البروستاتا بالتبخير واستئصال أورام المسالك.

ويقوم المستشفى بجراحات مميزة، خاصة بقسم العظام وتوجد في عدد قليل من مستشفيات الجمهورية خاصة القطاع الحكومي، مثل تغيير المفاصل وتصليح الأربطة بالمنظار

IMG-20220120-WA0040