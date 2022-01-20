«معهد العيون»: إجراء 24 جراحة لمرضى الانفصال الشبكي لإنهاء قوائم الانتظار

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى صلاح القائم بأعمال رئيس معهد العيون، حول جهود بحوث أمراض العيون في إنهاء قوائم الانتظار لمرضى العيون، التي جاءت تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية.

وأوضح الدكتور مصطفى صلاح أن المعهد سيجري 24 عملية لمرضى قوائم الانتظار، الذين يعانون من انفصال شبكي مُتقدم، وكذلك حالات مُضاعفات مرضى السكر على شبكية العين، وحالات الثقوب بمركز الإبصار، بمشاركة 24 من كبار أساتذة جراحي الشبكية من جامعات مصر المختلفة؛ بالتعاون مع أساتذة وجراحي الشبكية بالمعهد للقيام بهذه العمليات الدقيقة.

وأشار الدكتور إيهاب الريس أستاذ طب وجراحة العيون ورئيس قسم الشبكية بالمعهد، إلى أنه تم إجراء بث جراحي حي اليوم، وكذا سيتم البث بعد غد الجمعة الموافق 21 يناير الجاري، لنقل هذه التقنيات المُتقدمة، بحضور 500 طبيب عيون قاموا بالتسجيل لمتابعة البث الحي لهذه الجراحات بقاعة الاجتماعات الكُبرى بالمعهد، مؤكدًا أن الأساتذة وافقت على إجراء هذه العمليات بالمعهد للثقة في إمكانياته سواء في الأجهزة والآلات والمُعدات وتقنيات البث الحي للعمليات أثناء إجرائها.

ومن جانبه، أوضح د. هشام علي نائب رئيس المعهد، أن هذا الحدث يأتي في إطار دور المعهد في خدمة المجتمع وتقديم خدمة طبية مُتقدمة وبأفضل جودة لمرضى العيون، وكذلك عرض أحدث التقنيات لجراحة الشبكية والجسم الزجاجي، لنقل الخبرات والمعرفة لجراحي العيون بكل أنحاء جمهورية مصر العربية.