الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

علقة ساخنة للص سرق حقيبة سيدة في ميدان السواقي بالفيوم

حبس
حبس

تمكن الأهالي في ميدان السواقي أشهر ميادين مدينة الفيوم، من الإمساك بلص بعد مطاردة مثيرة بعد قيامه بسرقة حقيبة سيدة في الطريق العام.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد تعليب مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بالإمساك بأحد اللصوص وهروب الآخر.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم برئاسة الرائد أحمد طرفاية رئيس مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية بتمكن بعض الشباب من الإمساك بـ"حرامي" بعد قيامه بسرقة حقيبة سيدة، في ميدان السواقي، باستخدامه دراجة نارية وذلك بعد قيام الأهالي بإعطائه درس وعلقة ساخنة وتسليمه للشرطة.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

علقة ساخنة بميدان السواقي بمحافظة الفيوم

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