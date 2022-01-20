«قومي الإعاقة» يشكر المشرف العام السابق على جهوده

وجه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالمجلس، الشكر إلى الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام السابق على المجلس، لدوره وجهوده المتميزة في خدمة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال فترة توليه مسؤولية الإشراف العام على المجلس منذ عام 2016.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الدكتور أشرف مرعي يمثل قيمة مهمة في ملف قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة وأنه تولى المسئولية بالمجلس في وقت كانت قضايا الإعاقة تحتاج إلى تضافر كافة الجهود لإبرازها على الساحة العامة للاهتمام بها، وهو ما تجلى في دعم القيادة السياسية لقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن المجلس خلال الفترة المقبلة سيعمل على وضع عدد من السياسات والاستراتيجيات التي من شأنها دعم دمجهم وتمكينهم في المجتمع والحياة العامة.

وكان أصدر المهندس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، قرارا بتكليف الدكتورة إيمان كريم، الأستاذ بكلية اللغات والترجمة - جامعة 6 أكتوبر، بالإشراف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

يذكر أن الدكتورة إيمان كريم، حاصلة على درجتي الماجستير والدكتوراة في اللغويات التطبيقية الألمانية، وكانت قد تعرضت لحادث وهي في سن الرابع عشر من عمرها أثناء ممارستها رياضة الغطس نتج عنه شلل رباعي، لكنها تحدت الحياة من جديد مستخدمة للكرسي المتحرك.

والدكتورة إيمان كريم، هي الوحيدة المستخدمة لكرسي متحرك في جامعتها التي تعمل بها والمسئولة فيها أيضاً عن خدمة المجتمع، والسيدة الوحيدة على كرسي متحرك والمنتخبة لمدة دورتين في مجالس إدارة الأندية وتحديدا نادي الصيد، وهي واحدة من المناصرين لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والمدافعين عنها، ومن المؤمنين بأدوار المجتمع المدني بصفتها أيضاً عضو مجلس أمناء مؤسسة الحسن لإصابات العمود الفقري وعدد من اللجان المعنية بذوي الإعاقة.

ونالت العديد من التكريمات في عدة مجالات يأتي في مقدمتها الإعاقة والإتاحة، وحصلت على تكريم من السيدة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية، في يوم المرأة العالمي والمصري 2020-2019.

والسيرة الذاتية للمشرف العام الجديد على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بها العديد من الأدوار التطوعية والتنموية في مجالات المرأة والطفولة والتعليم والرياضة خاصة في الإعاقة ولها العديد من الدراسات والأبحاث في مجال تخصصها الأكاديمي.

وفي أول تصريح لها عقب توليها مسئولية الإشراف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أكدت إيمانها الكامل بضرورة رسم السياسات التي تخدم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمنياتها أن يكون موقعها في المجلس أداة مهمة في رفع الوعي بحقوقهم خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات.