«مصنع الحكايات» ينسج نهاية صادمة للموسم الأول من «عنبر 6»

انطلقت أمس الحلقتان الأخيرتان من الموسم الأول من “عنبر 6”، والذي يُعرض حصريًا على إحدى المنصات، وكشفت الحلقتين عن مفاجآت عديدة لكل الشخصيات ما بين جرائم قتل وحرائق ومطاردات عنيفة وتهمة مجهولة تواجهها ليلى (صبا مبارك) بعدما اكتشفت التلاعب الذي يحدث في مخازن الشركة.

كما تمكنّت رهف (سولاف فواخرجي) من الوقوف أخيرًا في وجه حليمة، وضرب أعوانها وسط فرحة السجينات للتخلص من ظلم حليمة وانكسار شوكتها، لتبدأ رهف في أخذ مكانتها ومساعدة السجينات والتقرّب منهم، ولكنها واجهت صدمة كبيرة في آخر زيارة لشقيقها رابح، حيث اكتشفت أنه لم يقتل والدها، بعدما كانت تظن أن باعترافها عن نفسها تنجيه من السجن، ولكنها الآن أصبحت مدركة تمامًا أن الفترة التي قضتها في السجن هباءً، وقاتل والدها مازال طليقًا في الخارج.

أما آدم (نواف الظفيري) فقد حاول الهرب من مطاردة صعبة، انتهت بإصابته بأكثر من رصاصة، ولا نعلم هل قُتل أم مازال هناك مفاجأة يخبئها الموسم الثاني، وفي حريق اندلع في عنبر 6، هرب منه جميع السجينات، ولكن لم تنجُ أحلام (فاطمة الصفي) فهل هناك من يأتي لإنقاذها؟.

ويُعرض مسلسل عنبر 6 الآن وحصريًا على المنصة الإلكترونية، وهو مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحوليها إلى سيناريو درامي ورشة مصنع الحكايات، ويُعد المسلسل أحد أضخم الأعمال الدرامية والعربية، حيث تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية.

ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون هزت الرأي العام، ويعتبر مسلسل عنبر 6 هو ثالث الأعمال الدرامية التي تُطلقها ورشة مصنع الحكايات، وهي ورشة كتابة أسسها المؤلف هاني سرحان لتقديم أعمال درامية وسينمائية في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي، وقد حققت الورشة نجاحًا على المنصات الرقمية بمسلسلي وصية بدر وقارئة الفنجان.

مسلسل عنبر 6 من بطولة نجوم العرب ومن بينهم سولاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلي متري، فادي إبراهيم.