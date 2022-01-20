الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«النجار»: إزالة معوقات إنهاء الطرق الواصلة بين محوري 26 يوليو وجمال عبدالناصر

قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه يتم العمل على إنهاء المشروعات القومية بالطرق الجاري تنفيذها، مؤكدا علي استمرار المتابعة يوميا والعمل وسرعة إزالة معوقات المشروعات القومية التي يجري تنفيذها بالمدن الجديدة بشكل يومي.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أنه يجري العمل بالطريق الواصل بين محوري 26 يوليو وجمال عبدالناصر، موضحا أن سيتم غلق وإلغاء الطريق الحالي الواقع داخل حدود الأرض المخصصة لإنشاء محطة  القطار الكهربائي السريع الذي تم  استبداله بطريقين جديدين بعرض 70 مترا، و 30 مترا بطول نصف كيلو متر والبدء فى تشغيلهما لربط بين المحورين.

وشدد "النجار" على أن هناك توجيهات بسرعة إنهاء الأعمال من (رصف الطريق - وأعمدة الإنارة) لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين سكان المدينة، ولفت إلى أنه تم تجميل محور جمال عبدالناصر، وتشمل أعمال التجميل تنفيذ حدائق مناطق خضراء ومسارات لدراجات بطول 2 كيلو، وممشى بطول 2 كيلو متر  و12 برجولة  ومقاعد وأماكن للجلوس والاسترخاء، فضلا عن  تطوير 4 ميادين رئيسية مؤدية إلي ميدان الحصري منها مدخل المتميز، وميدان رامو بالمتميز وتطوير ميدان ليلة القدر وميدان 30 يونيو وميدان ريحانة بحدائق أكتوبر وميدان النجدة.

وأفاد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أن أعمال تطوير الجانب الأيمن  للمحور جمال عبدالناصر واستغلالها بعمل أكبر مسطحات خضراء، كما سيتم استغلالها كمنطقة ترفيهية ورياضية  للمواطنين، وأن الساحات تتنوع ما بين المُنفذة بالخرسانة المطبوعة، والمُنفذة بالرخام، كما يوجد عدد من المشايات العرضية، التي تربط الأرصفة الخارجية بمسار المشاة الرئيسي لتحقيق سهولة الوصول، بجانب توافر العديد من مواقف الانتظار، والتي تتسع لاستقبال 200 سيارة، وتم تجهيز الموقع للاستخدام الليلي من خلال توفير أعمدة إنارة ديكورية على مسارات العجل والمشاه والجزر والساحات.

 

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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