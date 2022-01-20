طلب إحاطة للحكومة بشأن تفعيل الإجراءات الاحترازية واستبيان خطة اللقاحات

تقدم النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء والوزير القائم بأعمال وزير الصحة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل تصاعد موجة الإصابة بمتحور “أوميكرون”.

وقال النائب فريدي البياضي، في طلب الإحاطة: في الأيام الأخيرة أصبح هناك تصاعداً واضحاً في الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، لافتا الي ان الوزير خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزيرة الصحة، قد صرح في إحدى الوسائل الإعلامية منتصف الشهر الجاري، أنه من المتوقع تصاعد الإصابات في الأسابيع القادمة وانتشار المتحور الجديد بشكل أكبر، نتيجة أن معدل انتشار متحور أوميكرون يعتبر 4 أو 5 أضعاف باقي متحورات كورونا.

وأضاف البياضي: بالرغم من هذا الوضع الذي عبر عنه الوزير، إلا أننا لازلنا نشاهد عدم التزام، وعدم تطبيق جاد للإجراءات الاحترازية في الشوارع والمواصلات والمؤسسات والهيئات الحكومية، فلا نزال نشاهد عدم التزام بارتداء المواطنين للكمامات وعدم تطبيق أي غرامات عليهم، ولا تزال هناك بعض المقاهي والكافيهات تتهرب من الإجراءات الاحترازية وتقدم لروادها "الشيشة"، ولا تزال بعض الجهات والمؤسسات لا تُجبر المواطنين عل ارتداء الكمامات بداخلها، فضلًا عن عدم وجود تفتيش أو مراجعة لأوراق التطعيم الخاصة بالمواطنين.

وأشار النائب في سياق طلب الإحاطة إلى أن معدلات التطعيم لا تزال في حدود الـ 36 مليون مواطن ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بالرغم من وفرة اللقاحات في الوقت الحالي.

وتابع: لذلك فإننا نتوجه بطلب الإحاطة هذا لتبيان خطة الحكومة ووزارة الصحة في تفعيل الإجراءات الاحترازية بشكل حقيقي وجاد يقلل من معدلات الإصابة في هذا الوقت الحرج، وكذلك للإجابة عن سؤالنا حول وجود خطة واضحة لسرعة تطعيم المواطنين اللذين لم يتلقوا أي جرعة لقاح حتى الآن، وخطورة ذلك على الوضع الصحي بالبلاد..