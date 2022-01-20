الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمرو سعد إلى لبنان لتصوير «توبة» استعدادًا لعرضه في رمضان

عمرو سعد
عمرو سعد

سافر الفنان عمرو سعد، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بصحبة طاقم عمل مسلسله الرمضاني الجديد "توبة" لبدء تصوير أولى مشاهد العمل هناك، وذلك بعد انتهاء كافة التحضيرات الخاصة بالمسلسل، حيث انتهى المخرج أحمد صالح، من بناء الديكورات الخاصة بالمسلسل في لبنان. 

وتعكف ورشة الكتابة الخاصة بالمسلسل على الانتهاء من كتابة الحلقات الأخيرة من مسلسل "توبة" وذلك بعد أن سلموا الشركة المنتجة الأسبوع الماضي، 25 حلقة كاملة من العمل.

ومن المقرر أن يستمر التصوير في بيروت لأكثر من شهرين وفقًا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة على أن يتم تصوير المشاهد الخارجية في إحدى الدول في مارس المقبل، حيث يأمل فريق عمل المسلسل في الانتهاء من تصويره قبل حلول شهر رمضان. 

ووضعت الشركة المنتجة للعمل ميزانية ضخمة له وتقوم حاليًا بإنهاء تعاقدات باقي النجوم المشاركين في البطولة. 

ويجسد دياب ضمن أحداث المسلسل شخصية «ابراهيم الدبَّاح»، بينما يظهر ماجد المصري، بشخصية بلطجي يُدعى «سيد الأجنبي»، أما عمرو سعد، بطل العمل، فيقدم شخصية «توبة» صاحب محل مفاتيح ويعمل في البالة ببورسعيد، كما تقدم أسماء أبو اليزيد دور زوجة «توبة».

مسلسل «توبة» من بطولة عمرو سعد، ودياب، وأسماء أبو اليزيد، وانتصار، ورحاب الجمل، وماجد المصري، وتجري الشركة المنتجة خلال الفترة القادمة التعاقد مع باقي أبطال العمل والعمل من إخراج أحمد صالح.

وحقق عمرو سعد، نجاحًا كبيرًا بمسلسله الدرامي الجديد «الجسر» الذي يُعرض على إحدى المنصات الإلكترونية حاليًا، ويقوم ببطولته بجانب عمرو سعد، كلا من؛ نيللي كريم، محمد علاء، وغيرهم، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج أحمد صالح.

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