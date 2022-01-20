سفير ليتوانيا ونقيب السياحيين يفتتحان معرض «الأيقونات البرونزية»

افتتح اليوم السفير ارتوراس جاليوناس، سفير ليتوانيا بالقاهرة، معرض الأيقونات البرونزية للفنان العالمي "الكساندراس ألكسييفاس" "ALEKSANDRAS ALEKSEJEVAS" بالتعاون مع سفارة جمهورية ليتوانيا لدى جمهورية مصر العربية، بحضور باسم حلقة نقيب السياحيين، وعدد من أعضاء سفارة ليتوانيا بالقاهرة.

وقال باسم خلقة، نقيب السياحيين، إن المعرض يقام في دير أنافورا بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وذلك من 19 يناير إلى 26 يناير 2022 الجاري.

كان في استقبالهم نيافة الانبا توماس، حيث ألقى كلمة ترحيب بالوفد عبر فيها عن المحبة والسلام والصداقة بين بني البشر باختلاف لغتهم وألوانهم وجنسياتهم، مرحبًا بزيارة الوفد، متمنيًا تكرار الزيارة واستمرار التعاون مع الجانب اللتواني.

وفي كلمته أعرب سفير ليتوانيا بالقاهرة أرتوراس جالينيوس عن سعادته بهذه الزيارة الروحية ورعاية جمهورية ليتوانيا لمعرض الأيقونات في انافورا وترحيبه بالتعاون الدائم لمثل هذه المعارض والفعاليات.

وأعرب باسم حلقة، نقيب السياحيين، عن شكره لسفير لتوانيا على دعوته لحضور افتتاح هذا المعرض، كما وجه الشكر لنيافة الأنبا توماس على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن انافورا يعد ضمن المعالم السياحية الدينية الهامة في مصر، ويجب أن يكون لهذا المكان الرائع حظ في البرامج السياحية.

وافتتاح المعرض اليوم تبعه جولة داخل الدير وزيارة الكنائس وأماكن الإقامة لزوار انافورا، واختتموا الزيارة بمعرض منتجات الدير.

وأعرب سفير ليتوانيا بالقاهرة عن سعادته بعمله في القاهرة، وأن مصر من الدول الكبرى بالشرق الأوسط وافريقيا ولها علاقات متميزة مع لتوانيا سيعمل على تطويرها بالمزيد من فرص الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأعرب عن سعادته بما شهده من الحفل المبهر الذي أقيم مؤخرًا بافتتاح طريق الكباش بالأقصر، مؤكدًا على أن الغردقة وشرم الشيخ من أهم الوجهات السياحية المفضلة للتوانيين، وهناك رحلات شارتر تطير مباشرة باستمرار.