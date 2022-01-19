الصراع بات وشيكا.. أسطول سفن روسية فى طريقه إلى أوكرانيا (صور)

أبحرت 6 سفن إنزال روسية متجاوزة بريطانيا، مساء الأربعاء، ما أثار تكهنات بأنها متجهة إلى "غزو واسع النطاق" وشيك لأوكرانيا.

جاء ذلك بالتزامن مع تحذيرات أوكرانيا من أن الرئيس بوتين "كاد أن يكمل" حشد القوات على طول الحدود.

وكشف تقرير لـ ديلي ميل البريطانية أن سفن أسطول البلطيق الروسية كوروليف ومينسك وكالينينجراد، تبحر اليوم جنوبًا متجاوزة المملكة المتحدة ، تليها السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي التي مرت على جسر الحزام العظيم في الدنمارك يوم الاثنين.

ووفقا للتقرير، تم نشر السفن، التي يمكن أن تحمل كل منها ما يصل إلى 25 ناقلة جند مدرعة، قبل ثلاثة أيام، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت متجهة إلى أوكرانيا.

واعتبر أن الصراع يجعل العالم على حافة الهاوية منذ نهاية العام الماضي عندما نقلت موسكو ما يصل إلى 100 ألف جندي ودبابات وصواريخ بالقرب من الحدود.

فيما حذّر آخر تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع الأوكرانية، يوم أمس، من أن روسيا حشدت أكثر من 127 ألف جندي على طول الحدود ، إلى جانب مكون بحري وجوي يمثل قوة كاملة.

ووصف التقييم، الذي اطلعت عليه شبكة CNN، الوضع بأنه "صعب" وحذر من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول "تقسيم وإضعاف الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي" بينما يحد أيضًا من قدرات الولايات المتحدة، والقارة الأوروبية.

من جانبه، حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، من أن روسيا قد تهاجم أوكرانيا «في غضون فترة قصيرة»، خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في السفارة الأمريكية في كييف.

وحث بوتين على اتخاذ طريق الدبلوماسية والحوار لمحاولة حل الخلافات هناك سلميا، بعد ساعات من إعلان إدارة الرئيس جو بايدن أنها ستقدم 200 مليون دولار إضافية كمساعدات عسكرية دفاعية لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي.