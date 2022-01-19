عبد المجيد صقر يستقبل طلبات أعضاء مجلس الشيوخ بمحافظة السويس

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بأعضاء مجلس الشيوخ بحضور خالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالمرافق العامة والخدمات لخدمة المواطنين علي مستوي الأحياء.

حضر اللقاء النائب أحمد خشانة و النائب حافظ شوشة والنائب الدكتور سيد عبده أعضاء مجلس الشيوخ وبحضور الدكتورة سوزان الجندي مدير إدارة الاتصال السياسى بمحافظة السويس.

بدأ الاجتماع بمناقشة أعمال الإحلال والتجديد لمدرسة الشهيد طيار سليمان ضيف الله بقرية جنيفة حيث تم بنائها من أكثر من خمسون عام من وتهالك مبانيها ..

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة من هيئة الأبنية التعليمية والمباني لتقييم حالة المباني وعمل تقرير بذلك ..

كما تم مناقشة إنشاء نقطة إسعاف في منطقة أبو عارف لخدمة القطاع الريفي.. وفتح باب التقدم على عدادات الكهرباء بدون شرط تشطيب واجهة العقار لأن ذلك فتح باب لسرقات التيار الكهربائي .

وتم بحث المغالاة من قبل الشركة القابضة لمياة الشرب عند التقدم على تركيب عداد مياة لتصل القيمة من 35 ألف إلى 110 ألف جنيه كلف المحافظ بدراسة تقسيط المبالغ المالية المقررة للتسهيل علي المواطنين ..

وناقش في الاجتماع وضع النظافة حول المدارس وتكدسها بجوار المدارس بمدينة السلام .. ووجود اطنان من القمامة بالطريق الرئيسي القاهرة السويس القديم (شارع على بن أبي طالب- وتراكم نواتج الحفر) .

وكلف المحافظ رئيس فرع الشركة القابضة بمراجعة محطة الصرف بعرب المعمل بحي عتاقة ومحطة صرف الحرفيين بحي فيصل والعمل علي حل مشكلة الاعطال بالمحطتين .

وتطرق الحديث حول تشكيل إدارة جديدة من الشباب والرياضةلمركز شباب عرب المعمل لحمايته من الاهمال.

وتم التأكيد علي حل مشكلة طفح مستمر من الصرف الصحي بين عمارات الدلتا بالصباح والمحمودية بحي فيصل.

وكلف المحافظ حي فيصل بزيادة عدد صناديق القمامة بجميع مناطق فيصل والصباح ورفع القمامة وتفريغ الصناديق اولا بأول .

وناقش المحافظ والنواب الشيوخ شكوي أولياء الأمور من جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي .