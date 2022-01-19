الفلبين: ضبط أمريكي متهم بحيازة وتوزيع مواد إباحية خاصة بالأطفال

أعلن مكتب الهجرة في مانيلا، اليوم الأربعاء، أنه تم القبض على أمريكي مطلوب في بلاده بتهمة حيازة وتوزيع مواد إباحية عن الأطفال في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ظل مختبئا في الفلبين لأكثر من عامين.

وتم القبض على الهارب 68/ عاما/ في مدينة كاجايان دي أورو، جنوبي الفلبين، أمس الثلاثاء، وسوف يواجه إجراءات تسليمه في مانيلا، وفقا لتصريحات فورتوناتو ماناهان جونيور، رئيس قسم المخابرات في مكتب الهجرة.

وأطلق المكتب عملية مطاردة للمشتبه به بعد تلقيه تقارير من السلطات الأمريكية تفيد بأنه مطلوب بسبب 34 مذكرة اعتقال بتهمة حيازة وتوزيع مواد إباحية عن الأطفال.

وأفاد مكتب الهجرة بأن المتهم كان مختبئا في الفلبين منذ أكتوبر 2019، وأن الحكومة الأمريكية ألغت جواز سفره خلال تلك الفترة.

وقال جايمي مورينتي، كبير مفوضي مكتب الهجرة الفلبيني: "يشكل وجود مثل هؤلاء المجرمين خطرا على النساء والأطفال في بلادنا، ومن ثم يجب ترحيله على الفور ومنعه من العودة (إلى الفلبيبن)".

وعلى صعيد آخر، أدانت الفلبين الحكم بالسجن أربع سنوات على الزعيمة المدنية المخلوعة في ميانمار أونج سان سو تشي، متهمة النظام العسكري باستغلال النظام القضائي لإسكات المعارضين السياسيين وسحق الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

وقال وزير الشؤون الخارجية تيودورو لوكسين جونيور، في بيان نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية، "سأعمل مع زملائي في رابطة أمم جنوب شرق آسيا في الأسابيع القليلة المقبلة، لإيجاد تدابير لتخفيف معاناة شعب ميانمار والدفع من أجل الحوار بين جميع أصحاب المصلحة، ولا سيما سان سو تشي، وإحراز تقدم كبير في توافق النقاط الخمس".

وجددت الفلبين دعواتها للقيادة العسكرية في ميانمار للإفراج عن جميع السجناء السياسيين، ودعم المؤسسات والعمليات الديمقراطية والامتناع عن العنف والاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون، كما دعت مانيلا القيادة العسكرية إلى المشاركة في حوار شامل واستئناف عملية التحول الديمقراطي.