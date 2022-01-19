نقيب المحامين يغلق باب التعامل في الأدوية عن طريق «فرعية كفرالشيخ»

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، قرارا بشأن غلق باب التعامل في الأدوية عن طريق النقابة الفرعية لكفر الشيخ، ولا يتم التعامل في شأنها إلاَّ من خلال النقابة العامة، كما تضمن القرار عدم سريان كل ما يتعلق بالمحررات والخطابات والمطالبات الخاصة بالعلاج سواء للمستشفيات أو المراكز الطبية، إلاَّ بتوقيع فراج زعفان نقيب كفر الشيخ شخصيًا، ولا يجوز تفويض أحد مكانه.

وجاء نص القرار كالتالي: «بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى ملف التحقيقات الجارية بشأن المخالفات العلاجية فى دائرة النقابة الفرعية لكفر الشيخ، سواء ما يتصل بالأدوية، أو ما اتصل بخطابات المستشفيات والمراكز الطبية، وبعد الاستماع إلى فراج زعفان نقيب كفر الشيخ، وتوضيحه للأضرار التي تمس المحامين الذين لم يرتكبوا وزرًا ولا خطأ، ويتضررون من إغلاق نظام العلاج، وبعد الاتصال تليفونيًا بمحمد فزاع ومناقشة الموضوع معه، والمناقشة مع أبو بكر الضوة بخصوص الموضوع، قررنا الآتي:

أولاً: يغلق تمامًا باب التعامل في الأدوية عن طريق النقابة الفرعية لكفر الشيخ، ولا يتم التعامل في شأنها إلاَّ من خلال النقابة العامة.

ثانيًا: كل ما يتعلق بالمحررات والخطابات والمطالبات الخاصة بالعلاج سواء للمستشفيات أو المراكز الطبية لا تسرى إلاَّ بتوقيع فراج زعفان نقيب كفر الشيخ شخصيًا، ولا يجوز تفويض أحد مكانه.

ثالثًا: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره اليوم 19/1/2022