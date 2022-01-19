الأربعاء 19 يناير 2022
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سياسي

محافظ الجيزة: إرسال «سيديهات» بتفاصيل التصالح فى مخالفات البناء للنواب

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد

ناقشت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين نادر عبده، محمد صلاح أبوهميلة، بشأن تأخر اعتماد الحيز العمراني لمركزي العياط والبدرشين– محافظة الجيزة.

وانتقد النائبان تأخر اعتماد الحيز العمراني لمركزي العياط والبدرشين بمحافظة الجيزة، محذرين من أن ذلك يفاقم الأزمة لدى المواطنين.

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "لا نسمح بالتعدي على الأراضى الزراعية لكننا يجب أن نوفر للمواطن البديل"، موضحًا أن غياب البديل يخنق المواطن حتى لا يلجأ المواطن لثغرات قانونية لتحقيق أهدافه.

وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية: «طالبنا بتحديد 27 مخططًا استراتيجيًا في مصر لتكون الأمور أكثر وضوحًا لدى الجميع، خلاف ذلك يعتبر تضييعًا للوقت»، مشددًا على ضرورة عقد لقاء يحضره وزيري التنمية المحلية والإسكان لمناقشة هذا الأمر وإصدار توصيات أكثر وضوحًا.

من جهته، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة سترسل تفاصيل الحيز العمراني والتصالح في مخالفات البناء من خلال سيديهات توضح الأمر للنواب.

جاء ذلك بعدما انتقد النائب نادر عبده عدم وضوح الأمر بالنسبة للنواب والمواطنين، ليؤكد المحافظ أنه سيتم توفير المعلومات مدققة عبر سيديهات.

لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب النائب أحمد السجيني الحيز العمراني محافظة الجيزة الحيز العمراني لمركزي العياط والبدرشين

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