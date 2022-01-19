رئيس الإسكندرية الأزهرية يتفقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

تفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأربعاء، لجان امتحانات الشهادتين الإبتدائية، والإعدادية بمعاهد: محمد مصطفى جاد الابتدائي، وبنين الورديان وتضم طلاب معهدي (الورديان والقويري، والصادق الأمين)، والتي تضم طلاب وطالبات معهدي بنين وفتيات الصادق الأمين؛ للاطمئنان على مستوى الامتحانات ومطابقتها للمناهج المقررة، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ التدابير الصحية؛ للمحافظة على أمن وسلامة الجميع، ورافقه سلامة القط مدير التعليم الإعدادي، والدكتور علي حسن رئيس مكتب الوافدين، و محمد سعد مسئول الأمن بالمنطقة.

امتحانات الإسكندرية الأزهرية





حيث تم تفقد لجان الامتحانات، والتشديد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو أي من المشاركين في أعمال الامتحانات، والتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة للجميع قبل الدخول إلى اللجان، والاطمئنان على مستوى الامتحانات، ومطابقتها للمناهج المقررة، وعدم وجود شكوى للطلاب منها، والتأكيد على توفير المناخ المناسب لأداء الطلاب امتحانهم مع التصدي للغش بكافة صوره وأشكاله، ومتابعة سجلات حضور وانصراف الطلاب.

امتحانات الإسكندرية الأزهرية



وقد أدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانهم اليوم في: الرياضيات، والتربية الفنية، كما أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانهم في مادتي: أصول الدين "ورقة ثانية" (التوحيد والسيرة)، كما أدى طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية امتحانهم في مادة: أصول الدين "ورقة أولى" التفسير والحديث.

وكانت قد انطلقت الأحد، الماضي امتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، والبرنامج التأهيلي للطلاب الملتحقين بالشهادة الإعدادية، بمتابعة الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، وعلاء العريان الوكيل الثقافي.

امتحانات الإسكندرية الأزهرية



واتخذت منطقة الإسكندرية الأزهرية جميع التدابير والإجراءات الوقائية، خلال فترة الامتحانات، لحماية الطلاب والمعلمين، من إنتشار فيروس كورونا، ومواجهة العدوى بالحفاظ على التباعد والمسافات المتباينة خلال الامتحانات.