السجن 3 سنوات لأب احتجز ابنته لمدة 3 سنوات بالمنصورة

قضت محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم، بالسجن 3 سنوات على الأب المتهم باحتجاز ابنته لمدة 3 سنوات وربطها بجنزير والمعروفة إعلاميا بقضية الطفلة شهد، والتى تم العثور عليها بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر داخل غرفة مظلمة ومقيدة بجنزير داخل منزلها بعدما تمكن أحد شباب القرية من الدخول للمنزل في غياب الأب للتأكد من الأصوات التي تصدر منه على مدار 3 سنوات ورأى الطفلة في حالة يرثى لها ومقيدة بجنزير وملقاة على الأرض فأبلغوا الشرطة.

بداية الواقعة:

ترجع الواقعة لشهر أكتوبر الماضى عندما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة ميت غمر بورود بلاغ من عدد من أهالى قرية كوم النور دائرة المركز بوجود طفلة محبوسة ومقيدة بجنزير داخل منزل بالقرية، واكد الأهالى أنهم على مدار شهور سمعوا أصوات صراخ من منزل مهجور ومعروض للبيع بالقرية وترددت شائعات بوجود عفاريت في المنزل المهجور وهو ما دفع جميع الجيران للابتعاد عنه لكن شابين قررا دخول المنزل نهارا لاستكشاف الأمر وكانت الصدمة عندما عثروا على طفلة محبوسة في غرفة مهجورة بآخر المنزل ومقيدة بالجنازير وشعرها أشعث وشكلها غريب وتعرف عليها الشابان وأكدا أنها شهد ابنة صاحب المنزل والذى ادعى أنها سافرت لعمها بالقاهرة منذ أكثر من 3 سنوات.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ وباستئذان النيابة العامة تم دخول المنزل وعثروا على الطفلة نائمة على الأرض ومقيدة بالجنازير في مكان غير آدمى وسيء وعندما فتح النور أغمضت الطفلة عينيها لعدم قدرتها على فتحها في النور لوجودها في الغرفة المظلمة منذ سنوات.

وأكد شهود عيان أن الضابط قام بتهدئة الطفلة وحل وثاقها وحملها على يدية لعدم قدرتها على الوقوف وعندما سألها انتى كويسة يا شهد قالت له «أنا جعانة يا عمو»، فسألها :«نفسك تأكلى ايه» فردت :«طبق كشرى».

تمكن ضباط المباحث من القبض على الأب واعترف أمام النيابة العامة بأنه حبس ابنته وقيدها منذ 3 سنوات بحجة هروبها منه، وقال «كانت بتهرب منى وأحضرتها من محافظات مجاورة عدة مرات فقررت أحبسها وأربطها بجنزير علشان متهربش».