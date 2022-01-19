الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر وبولندا تتفقان على التعاون في توفير المنح الدراسية لطلاب الجامعات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، سفير دولة بولندا لدى مصر ميهاو وإبيندا، مساء أمس الثلاثاء، بديوان عام وزارة الصحة، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في القطاع الصحي.

تناول الاجتماع تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، فضلًا عن تبادل الخبرات في مجالات صناعة وتوطين الأدوية، بالإضافة إلى نقل الخبرات بين الفرق الطبية، لرفع الكفاءة الطبية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، الشكر لحكومة دولة بولندا على دعمها لمصر، خلال جائحة كورونا، بأكثر من 500 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، عبر مرفق كوفاكاس، حيث استقبلت مصر، أكثر من 400 ألف جرعة في شهر نوفمبر الماضي، ثم 100 ألف جرعة في شهر سبتمبر.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع، استراتيجية الدولة المصرية في التصدي لجائحة كورونا، بالإضافة إلى التدابير والإجراءات المتخذة للتصدي لمتحورات الفيروس، وتوفير جميع أنواع اللقاحات.

كما استعرض الوزير حملات التطعيمات الموسعة التي تقوم بها مصر، للوصول لجميع الفئات المستهدفة وتيسير حصولهم على تلقي اللقاح، بالإضافة إلى جهود الدولة في توفير اللقاحات للأطفال بالمدارس، وطلاب الجامعات المصرية.

اتفق الجانبان، على أهمية التعاون بين الجامعات المصرية والبولندية، في مجالات توفير البرامج والمنح الدراسية لطلاب الجامعات، بما يساهم في تبادل الخبرات العلمية والثقافية بين طلاب البلدين.

ومن جانبه، أثنى السفير البولندي، على جهود الدولة المصرية في تنفيذ مبادرات الصحة العامة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، معربًا عن تطلعه للتعاون بين البلدين خلال الفترة القادمة في التصدي لمتحورات فيروس كورونا.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.

وزير التعليم العالي القطاع الصحي بولندا مصر جائحة كورونا لقاح أسترازينيكا توفير البرامج المنح الدراسية

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وائل لطفي

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