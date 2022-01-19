اتهام رئيس وزراء رومانيا بسرقة أجزاء فى أطروحته للدكتوراة

يواجه رئيس الوزراء الروماني نيقولاي سيوكا بعد شهرين من توليه منصبه اتهامات بـ"سرقة" أجزاء في أطروحته للدكتوراه، الأمر الذي يزيد احتمالات انهيار الحكومة.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن موقع "برس وان" للأخبار الاستقصائية، قوله إنه تم توجيه اتهامات إلى سيوكا، وهو جنرال عسكري متقاعد أصبح عاشر رئيس للوزراء خلال 10 أعوام، بنسخ فقرات من أبحاث أخرى دون الإشارة إليها كمراجع.

وأضافت أن "الفقرات تمثل نحو ثلث نصوص رسالة الدكتوراه الخاصة بسيوكا في العلوم العسكرية والتي حصل على شهادتها عام 2003".

ونفى رئيس الوزراء الاتهامات وطلب من لجنة التقييم بجامعة الدفاع الوطني التحقق من عمله، فيما أكدت الجامعة أنها ستتحقق من رسالة الدكتوراة.

وقال سيوكا: "كعضو في الجيش، أديت واجبي دائمًا من خلال احترام المبادئ والقوانين والقواعد المطلوبة من الجيش الروماني.. رسالتي للدكتوراة تعتمد في معظمها على خبرتي الشخصية المتراكمة من مهام في الخارج".

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة المنسقة لحملة التطعيم في رومانيا، أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا سيتمكنون من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا "فايزر" اعتبارًا من 26 يناير الجاري.

وذكرت صحيفة "رومانيا إنسايدر" المحلية أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا سوف يتمكنون من تلقي اللقاح دون موعد مسبق في مراكز التطعيم المخصصة أو مكاتب طبيب الأسرة.

وسيتم إعطاء اللقاح على جرعتين بفاصل زمني مدته 21 يومًا، على غرار الفئات العمرية الأخرى كما أن موافقة الوالدين مطلوبة لتلقيح الأطفال في هذه الفئة العمرية.

ووفقًا للتقارير الرسمية، تم إعطاء أكثر من 16.14 مليون جرعة لقاح كورونا في رومانيا حتى أمس الأول من بينهم 8 ملايين شخص تم تطعيمهم بالكامل بشكل كامل.

وأفاد منسق حملة التطعيم في رومانيا فاليريو جورغيتا، بأن بوخارست وصلت إلى معدل تطعيم يبلغ 66.5% كما أن ست مقاطعات أخرى لديها معدل تغطية التطعيم بين 50-60% ، وهي كلوج، كونستانتا، سيبيو، إيلفوف، تولسيا، وبراسوف.