الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رشوان توفيق يكشف آخر تطورات حالته بعد الإصابة بكورونا

جريدة الدستور

كشف الفنان القدير رشوان توفيق، عن آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، مطمئنا جمهوره أن حالته جيدة حتى الآن، مضيفا: ربنا يتمم شفائي لأن الرئة عندي مبتستحملش أي مجهود.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" اليوم الثلاثاء: "دي تاني مرة كورونا تجيني"، ليطمئنه رامي رضوان في مزحة: "معلش هتزود الأجسام المضادة ومتجيش تاني خالص"، فيعلق الفنان القدير: الحمدلله على ما نحن فيه من نعمة.

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