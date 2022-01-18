الولايات المتحدة تسلم نيجيريا 3.2 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

ذكرت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الإفريقي، أن نيجيريا تسلمت، اليوم، 3,2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مقدمة من أمريكا في محاولة لدعم إنهاء الجائحة.

وأوضح الحساب الرسمي للبعثة لدى الاتحاد الإفريقي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن إجمالي ما تبرعت به الولايات المتحدة من لقاحات وصل إلى 24 مليون جرعة لقاح، عبر الوكالة الامريكية للتنمية الدولية من خلال مبادرة «كوفاكس».

وأكد الحساب أن الوكالة الأمريكية ستركز جهودها في جميع مراحل حملة التطعيم في نيجيريا، بما في ذلك تدريب العاملين الصحيين، وزيادة سعة التخزين للمبردات اللازمة لحفظ بعض أنواع اللقاحات.

يذكر أن مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض المعدية في نيجيريا ذكر أن البلاد سجلت زيادة بنسبة 500% في عدد الإصابات بكورونا في الأسبوعين الماضيين بسبب متحورات دلتا وأوميكرون.

وقال المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها الدكتور إيفيدايو أديتيفا - في بيان وفقًا لصحيفة (فانجارد) النيجيرية على موقعها الإلكتروني - إنه اعتبارًا من 19 ديسمبر الجاري تم تسجيل إجمالي إصابات 223 ألفا و887 حالة وإجمالي الوفيات 2985 حالة.

وأضاف أن المركز أطلق حملة لموسم عيد الميلاد تحت عنوان (الاحتفال بمسئولية) وتركز على التدابير التي يتعين على النيجيريين اتخاذها لحماية أنفسهم وأحبائهم من كورونا خلال فترة الأعياد، معلناً أن البلاد الآن في الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس ادهانوم، من الاعتقاد بأن متحور أوميكرون ليس خطيرا، وقال إن المتحور ينتشر بكثافة ويؤدي إلى دخول حالات كثيرة للمستشفيات.

وأشار ادهانوم - في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف اليوم - إلى أن المتحور يجتاح العالم حيث وصل عدد الحالات المصابة به الأسبوع الماضي إلى حوالي 18 مليون حالة، معربًا عن الخشية من أثر الانتشار السريع لأوميكرون على النظم الصحية في الدول وعلى العاملين الصحيين المنهكين.