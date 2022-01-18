نستعرض لكم فى هذا التقرير جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022 للعاملين بالقطاع العام، حيث ستبدأ وزارة المالية فى نصرف الرواتب لأكثر من 6 ملايين ونصف موظف بمؤسسات الدولة لشهر يناير 2022.

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022 للعاملين بالقطاع العام

وقررت وزارة المالية تقسيم صرف مرتبات العاملين فى 32 وزارة وهيئة ليوم الإثنين 24 يناير، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 25 يناير، ولجميع الوزارت والمؤسسات الحكومية أيام 26 و30 و31 يناير 2022.

جاء قرار وزارة المالية بتقسيم مواعيد صرف المرتبات ضمن الاجراءات الاحترازية لمنع التزاحم على ماكينات الصرف الآلى، خاصة أن مرتب شهر يناير سيكون متاح الحصول عليه اعتبارًا من تاريخ بدء صرف المرتبات المحدد لكل مؤسسة ووزارة وهيئة حكومية.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022 للعاملين بالقطاع العام يومي 24 و 25



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وأكدت وزارة المالية، على إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، وأهابت الوزارة بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

ومن المنتظر أن تشهد مرتبات شهر يناير 2022 زيادة فى الأجور، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدني للأجور لـ 2700 جنيه.

تناولنا فى هذا التقرير جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022 للعاملين بالقطاع العام حيث يتم صرف المرتبات خلال 5 أيام تبدأ من يوم الإثنين الموافق 24 - 25- 26 -30 -31.