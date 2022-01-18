الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة طفل غرق فى «نيل الصف»

غريق
غريق

صرحت النيابة العامة، مساء الثلاثاء، بدفن جثة طفل غرق في نهر النيل بالصف عقب انتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، جثة طفل لقى مصرعه غرقا بمياه نهر النيل في مركز الصف بمحافظة الجيزة، ليتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بغرق طفل بمياه نهر النيل في قرية تابعة لمركز شرطة الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات، تعرض للغرق بنهر النيل خلال لهوه.

تم انتشال جثة الطفل، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مديرية أمن شرطة المسطحات المائية الإدارة العامة جدة محافظة الجيزة دفن جثة طفل بمحافظة الجيزة

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وائل لطفي

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