الرئيس السيسى يطلع على تفاصيل مشروع إنشاء مصنع للضمادات الطبية عالية الجودة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع اللواء أ.ح وليد أبوالمجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء إيهاب عبدالسميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، والدكتور عبدالمنعم عزمي رئيس مجلس إدارة شركة PIL للضمادات الطبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن «السيسي» اطلع على التفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء مصنع للضمادات الطبية عالية الجودة، بالشراكة مع الخبرة الكندية، ووفق أعلى المواصفات الدولية المعتمدة، للمساهمة في تغطية الاحتياجات المحلية ذات الصلة.

وفي ذات السياق، وجّه الرئيس بمضاعفة القدرة الإنتاجية المقترحة للمشروع، بما يساعد لاحقاً على التصدير للخارج.

كما شهد الاجتماع عرض التفاصيل الخاصة بإنشاء مجمع صناعي ضخم في العين السخنة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية، بالتعاون مع الشراكة الأجنبية، وكذا تدقيق كافة التفاصيل الخاصة بهذا المشروع باعتباره إضافة جديدة لمنظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، بما يساعد تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر.