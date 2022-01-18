التحقيق في مقتل عامل على يد مبيض محارة في الدقهلية

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق في قيام مبيض محارة بقتل عامل بسلاح أبيض أمام المارة لمعاتبته على التبول فى الشارع بقرية ديسط التابعة لمركز طلخا بالدقهلية.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من مستشفى طلخا العام، إلى مأمور مركز طلخا يفيد بوصول محمد.م.ع 22 سنة عامل، مقيم قرية "ديسط" التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة نتيجة إصابته بجرح نافذ بالقلب (إدعاء تعدي من آخرين).

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام مبيض محارة 20 سنة، مقيم بذات القرية، بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بآلة حادة، وإحداث إصابته التي أودت بحياته، وذلك على إثر خلافات سابقة بينهما منذ يومين بسبب معاتبة المجني عليه لصديق المتهم ويدعي أ.م، 20 سنة عامل ومقيم بذات القرية، لقيامه بالتبول بالطريق العام، واليوم تقابل المجني عليه والمتهم وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

كما جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة فى الواقعة، وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.