ولايات هندية تلجأ لفرض حظر التجوال لمواجهة «أوميكرون»

قالت صحيفة "إنديا توداي" الهندية، اليوم الثلاثاء، إن ولاية أندرا براديش أكبر الولايات الهندية من حيث تعداد السكان تستعد لفرض حظر تجوال لمواجهة زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بسبب المتحور أوميكرون.

وأفادت الصحيفة الهندية،أن الولاية تعتزم حظر تجول ليليًا من الساعة 11 مساءً حتى 5 صباحًا حتى نهاية يناير، وستدخل القرارت حيز التنفيذ على الفور، خلال فترة حظر التجول الليلي، كما انه سيتم إغلاق جميع المؤسسات باستثناء المستشفيات والخدمات الأساسية.

وفي سياق متصل، سجلت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، 238 ألفاً و18 إصابة جديدة بكورونا، في آخر 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 37.62 مليون، مضيفة أنها سجلت 310 وفيات جديدة جراء مضاعفات كورونا، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 486 ألفاً و761 حالة.

وأضافت الوزارة أن 157 ألفاً و421 مريضاً بالفيروس تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 35 مليوناً و394 ألفاً و 882 شخصا، فيما يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة النشطة حاليا في الهند مليونا و736 ألفاً و628 حالة.