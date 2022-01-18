الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شحتة كاريكا وكريم أبو زيد يبدأن تصوير «إيزى إيزى»

شحتا وكريم
شحتا وكريم

بدأ كل من الفنان والمطرب كريم أبو زيد والمطرب شحتة كاريكا، اليوم، تصوير أغنية تحمل اسم «إيزى إيزى» على طريقة الفيديو كليب، داخل أحد مواقع التصوير الخاصة بمنطقة المقطم، وذلك فى أول ديو غنائى يجمع بينهما، ومن المقرر طرحه خلال الشهر المقبل، عبر إحدى المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.

وأكد المخرج محمد العوادلى، بأن هذا الكليب يستغرق تصويره على مدار يومين بما له من أفكار وزوايا إخراجية حديثه ، لكى يظهر بتقنية عالية الجودة تليق بمكانة نجوم وصناع هذا الكليب، من أجل الوصول إلى التغذية البصرية والسمعية لدى المشاهدين عند رؤيته.

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وأضاف العوادلى، بأن مع تحديد اليوم الثانى للتصوير والانتهاء منه قريبًا، سيتم الاحتفال بحضور نجومه وصناعة مع عدد من الصحفيين والقنوات الفضائية لحضورهم من أجل التغطية الإعلامية والصحفية والاحتفال معهم بتقطيع التورته لهذه المناسبة السعيدة .

وكما أن يندرج الطابع الموسيقى لهذا الكليب ميكس ما بين الراب والمقسوم الشعبى ، وتتمحور كلماتها حول الطاقة التحفيزية للإنسان ، حيث أن تدفعه إلى الحماس المستمر فى عمله بأن يتقنه ، دون النظر أو الالتفات للآخرين مهما كانت الطرق الملتوية لوقوعه ، فعليه بالثقة بالنفس لكى يصبح قيادى ناجح وغيرها.

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وجدير بالذكر، أن كليب " إيزى إيزى" من انتاج ابليكيشن إيزي سرڤ التابع لشركة إيجى سوليوشن ويمثلها المدير التنفيذى أسامة عبد الوهاب حسين وهى من غناء كل من المطرب كريم أبو زيد والمطرب شحته كاريكا ومن كلمات كالوشه وألحان عطار وتوزيع موسيقى إسلام ساسو ومدير التصوير لمبه محمد ومن إخراج محمد العوادلى.

وجدير بالذكر، أن كليب "إيزى إيزى" من انتاج ابليكيشن إيزي سرڤ التابع لشركة إيجى سوليوشن ويمثلها المدير التنفيذى أسامه عبد الوهاب حسين وهى من غناء كل من المطرب كريم أبو زيد والمطرب شحته كاريكا ومن كلمات كالوشه وألحان عطار وتوزيع موسيقى إسلام ساسو ومدير التصوير لمبه محمد ومن إخراج محمد العوادلى.

القنوات الفضائية المقبل تورتة منطقة وكر قبل شهر وصول موسى لحم فيديو صحفي فيى الموسيقى إنتاج إخراج صحفيين مستمر الاجتماعي انتهاء وسائل التواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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