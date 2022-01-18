رئيس جامعة جنوب الوادي: لا توجد فوارق بين العامل والموظف وعضو هيئة التدريس

شهد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، حفل كلية التجارة لتكريم مبارك تهامي مصطفى أمين عام الكلية، بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسين عبد الباسط عميد الكلية، والدكتور محمود عبد الرازق وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبو الحمد مصطفى وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتورعلاء تاج الدين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والعاملين بالكلية والجامعة.

ووجه الدكتور يوسف غرباوي، الشكر لـ"مبارك تهامي" على جهوده المخلصة خلال فترك عمله بالجامعة واشاد بالعدد الكبير من الجهاز الإداري والعاملين بالجامعة الحاضرين في يوم تكريم زميل لهم.

ووجه كلمة للعاملين بأن “العمل الجاد والمخلص وتوفيق الله للموظف أو العامل أو عضو هيئة التدريس خلال سنوات الخدمة يكون له عظيم الأثر في المكان وفِي نفوس كل من يتعاملون معه”.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه "لا توجد فوارق بين العامل والموظف وعضو هيئة التدريس في الجامعة؛ لأن الجميع يعملون معًا في تكامل لخدمة الطالب خلال العملية التعليمية، والفوارق في المهام فقط"، لافتًا إلى أن الجامعة تحرص على تكريم منسوبيها المخلصين عتد بلوغ سن القاعد، وأن الكوادر المخلصة من منسوبي الجامعة ووصولهم لسن التقاعد، يعد خسارة للمكان لكن هذه قوانين الخدمة الوظيفية.