إياد نصار يبدأ تصوير «لام شمسية» بعد الانتهاء من «قانون العمل»

يبدأ الفنان إياد نصار تصوير دوره فى مسلسل "لام شمسية"، أمام النجمة منى زكي، في الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري، وهو العمل المقرر عرضه فى موسم شهر رمضان المقبل.

وقال النجم، فى تصريح خاص لـ«الدستور» إنه شارف على الانتهاء من تصوير مسلسل «قانون العمل» المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن الشركة المنتجة لمسلسل «لام شمسية» أوشكت على الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالمسلسل لتعلن انطلاق التصوير خلال أيام .

على جانب آخر، حضر إياد نصار، أمس، العرض الخاص لفيلم «أصحاب ولا أعز» الذى أقامته شبكة «نتفليكس» للعمل قبل عرضه على منصتها الخاصة، يوم 20 يناير الجاري، كأول فيلم عربى من إنتاجها الخاص.

وحضر العرض مجموعة كبيرة من أبطال الفيلم على رأسهم منى زكي، ونادين لبكي، وهو مأخوذ عن فيلم "perfect strangers"، وتعتبر هذه النسخة الـ 19 من الفيلم بعد نجاحه في 18 دولة حول العالم.

على جانب آخر يستكمل إياد نصار تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "قانون العمل" الذى تكتبه مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف، وينتمي لنوعية الـ10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويظهر إياد نصار فى أحداث مسلسله الجديد "قانون العمل" الذى يواصل تصويره حالياً فى منطقة المنصورية بشخصية فلاح، ويناقش ضمن أحداثه حقوق العمال وحكاياتهم، ويشاركه البطولة إسلام إبراهيم، وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، ومحسن منصور.