الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأحد.. بدء تسليم قطع أراضي «الإسكان المتميز» في أكتوبر الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل وحتى الخميس، تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار بالمجاورات (1 – 2 - 4)، للفائزين بالقرعة العلنية، وذلك طبقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.
وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن على العملاء الفائزين بقطع الأراضي التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الحي الـ12 بمدينة 6 أكتوبر، لإنهاء إجراءات التعاقد ثم التوجه لجهاز مدينة أكتوبر الجديدة لإنهاء إجراءات الاستلام.
ومن جانبه، أوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الرابعة من 121 : 167، يوم الأحد 23/1/2022، والقطع من 168 : 213، يوم الإثنين 24/1/2022، والقطع من 214 : 265، يوم الثلاثاء 25/1/2022، والقطع من 266 : 303، يوم الأربعاء 26/1/2022، وتم تخصيص يوم الأحد 30/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
وأضاف رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثانية من 276 : 329، يوم الإثنين 31/1/2022، والقطع من 330 : 384، يوم الثلاثاء 1/2/2022، والقطع من 385 : 430، يوم الأربعاء 2/2/2022، والقطع من 431 : 480، يوم الخميس 3/2/2022، والقطع من 481 : 529، يوم الأحد 6/2/2022، والقطع من 530 : 584، يوم الإثنين 7/2/2022، والقطع من 585 : 643، يوم الثلاثاء 8/2/2022، والقطع من 644 :  679، يوم الأربعاء 9/2/2022، والقطع من 680 : 721، يوم الخميس 10/2/2022، كما تم تخصيص يوم الأحد 13/2/2022، لمن تخلف عن الاستلام.
وقال إنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى من 266 : 307، يوم الإثنين 14/2/2022، والقطع من 308 : 349، يوم الثلاثاء 15/2/2022، والقطع من 350 : 398، يوم الأربعاء 16/2/2022، والقطع من 399 : 443، يوم الخميس 17/2/2022، والقطع من 444 : 490، يوم الأحد 20/2/2022، والقطع من 491 : 532، يوم الإثنين 21/2/2022، والقطع من 533 : 577، يوم الثلاثاء 22/2/2022، والقطع من 578 : 618، يوم الأربعاء 23/2/2022، والقطع من 619 : 662، يوم الخميس 24/2/2022، والقطع من 663 : 696، يوم الأحد 27/2/2022، والقطع من 697 : 752، يوم الإثنين 28/2/2022، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 1/3/2022 :  الخميس 3/3/2022، ومن الأحد 13/3/2022 :  الخميس 17/3/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام.
 

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهاز مدينة أكتوبر الجديدة تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز منطقة شمال المطار

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وائل لطفي

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