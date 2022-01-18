الصحة العراقية توجه تحذيرًا من انتشار أوميكرون فى البلاد

وجهت عضو الفريق الطبي العراقي ربي فلاح، اليوم الثلاثاء، تحذيرات للشعب العراقي لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون.

وأضافت عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة العراقية أن “الأشخاص غير الملقحين هم أكثر عرضة للإصابة وللمضاعفات وللوصول إلى الحالات الشديدة والحرجة من الإصابة”.

وكشفت فلاح، وفق صحيفة بغداد اليوم، أن أبرز أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد” أوميكرون “.

وقالت فلاح، إن “أبرز أعراض المتحور الجديد أوميكرون هي سعال جاف مع تعرق ليلي ووهن عام، أما فيروس دلتا فتكون أعراضه ضيق التنفس مع فقدان حاستي الشم والتذوق واحتقان البلعوم“.

وبينت أن “المتحور أوميكرون يكون أكثر أربع مرات بالإصابة والعدوى من سلالة دلتا، لكن الأعراض تختلف من شخص إلى آخر، كما أن بعض أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون تتشابه مع متحور دلتا، إذ يسبب كلاهما حمى وصداعًا وسيلانًا في الأنف“.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا لعدد من العائدين من السفر.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "الحالات المكتشفة شخصت من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد، حيث تم تسجيل خمس حالات إصابة بأوميكرون من محافظة دهوك (بشمال العراق) وعدد من الحالات من الدبلوماسيين الأجانب في بغداد".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل حالات إصابة بمتحور «أوميكرون» لعدد من العائدين من السفر، وذلك من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد.

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه «تم تسجيل 5 حالات أوميكرون من محافظة دهوك وعدد من الحالات من الدبلوماسيين الأجانب في بغداد».