طلب التحريات في إصابة 13 إثر انقلاب أتوبيس في ترعة غرب الأقصر

استعلمت النيابة العامة في الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن الحالة الصحية لـ13 شخص أصيبوا في انقلاب أتوبيس في ترعة قرية الريانة، وإعداد تقرير حول الواقعة وطلب تحريات المباحث.

كان قد ورد يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس مصنع سكر أرمنت، بترعة قرية الريانة، مما أسفر عن إصابة كلٍ من" أحمد أبو الحجاج محمود" 38 عاما الرزيقات، ومحمد قرقار محمد، 58 عاما الرزيقات، وأحمد محمد 40 سنة، الرزيقات، عبد السلام، 48 عاما الرزيقات، على أبو المجد،53 عاما الرزيقات قبلي، ومنتصر محمد توفيق، 49 عاما المحاميد، وعرفة حسن أحمد، 58 عاما، إبراهيم يوسف عبد الوهاب، 39 عاما الرزيقات، وحسين عبد الرافع، 23 عاما الرزيقات، ومحمود عبد النوبي، 43 عاما، ويحيى حسن الطاهر، 55 عاما، وعبد الرازق فراج،41 عاما، عبد الرحمن حسن عبد الرحيم، 29 عاما"، بكدمات وجروح متفرقة واشتباه ارتجاج في المخ.

وتم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى أرمنت التخصصي لتلقي العلاج اللازم، والعرض على النيابة للتحقيق.