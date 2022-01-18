هولندا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء

أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا، تسجيل 42 ألفا و472 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ ظهور الوباء.



ووفقا للبيانات الواردة على موقع المعهد الإلكتروني، فقد ارتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس المسجلة في هولاندا منذ ظهور الوباء إلى 3 ملايين و611 ألفا و351 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة طوال تلك الفترة 21 ألفا و158 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.