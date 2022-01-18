الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هولندا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء

هولندا
هولندا

أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا، تسجيل 42 ألفا و472 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ ظهور الوباء.


ووفقا للبيانات الواردة على موقع المعهد الإلكتروني، فقد ارتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس المسجلة في هولاندا منذ ظهور الوباء إلى 3 ملايين و611 ألفا و351 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة طوال تلك الفترة 21 ألفا و158 حالة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

هولندا على خلال ماضي فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا وفيات فيروس اجمالي الاصابات كورونا المستجد بفيروس كورونا إجمالي الوفيات فيروس كورونا ا بفيروس كورونا المستجد إصابة بفيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال قبل قليل

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

شاهد حفل توزيع جوائز الأفضل FIFA THE BEST 2021 (بث مباشر)

تعرف على تصويت زملاء صلاح فى ليفربول للأفضل فى العالم

تفاصيل جديدة فى واقعة المشاجرة بالأسحلة النارية مع برلمانى سابق بالتجمع الخامس

إمام وخطيب بالأوقاف يضع روشتة لعلاج الوساوس فى الصلاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

صور

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

محطة تل أبيب

المزيد

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»